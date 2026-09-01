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Tin bão số 5 mới nhất và dự báo thời điểm miền Bắc kết thúc nắng nóng diện rộng

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 5 Saudel, đồng thời nhận định thời điểm miền Bắc kết thúc nắng nóng diện rộng.

Tin bão số 5 Saudel mới nhất

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến 4/9, bão số 5 (tên quốc tế là Saudel) di chuyển theo hướng Đông Bắc, hướng ra ngoài và không ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Lúc 13h ngày 1/9, vị trí tâm bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và duy trì cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tin bão số 5 mới nhất và dự báo thời điểm miền Bắc kết thúc nắng nóng diện rộng- Ảnh 1.

Dự báo bão số 5 Saudel không ảnh hưởng tới đất liền nước ta. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 13h ngày 3/9, vị trí tâm bão số 5 Saudel trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển chậm lại theo hướng Đông Bắc, sau đó là Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13h ngày 4/9, vị trí tâm bão số 5 trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đổi hướng Tây, di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão số 5 Saudel, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung

Cơ quan khí tượng cho hay, ngày 1/9, thời tiết Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C như trạm Vĩnh Yên (Phú Thọ) 36,5°C; Lào Cai 36,3°C; Hàm Yên (Tuyên Quang) 36,5°C; Hà Đông (Hà Nội) 36,6°C…

Ngày 2/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Ngày 3/9, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Tại Bắc Bộ, nắng nóng còn xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng duy trì đến khoảng 4/9.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

HUỆ NGUYỄN/VTC News

VTC News

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