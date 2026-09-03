Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 3/9, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo công bố tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hiển - Vụ trưởng, Thư ký bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Trợ lý bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Hiển. Ảnh: Minh Đức.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Huy Chí, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phụ trách Văn phòng Đảng ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.



Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng quyết định phân công ông Phan Công Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, làm Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long và Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức trao các quyết định cho các ông: Nguyễn Huy Chí (thứ 2 từ trái sang), Phan Công Nam (giữa), Đỗ Văn Dũng. Ảnh: Minh Đức.

Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng thống nhất giao ông Đỗ Văn Dũng phụ trách Vụ Dân chủ và Cơ quan Nhà nước cho đến khi kiện toàn chức vụ vụ trưởng.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long bày tỏ tin tưởng, các cán bộ được nhận nhiệm vụ mới tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy kinh nghiệm công tác, gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

