Thay đổi mới nhất liên quan đến thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9

Tích hợp cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông

Trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia, việc tích hợp, liên thông các thủ tục hành chính thiết yếu trên môi trường điện tử đang mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.

Thay vì phải thực hiện từng thủ tục tại nhiều cơ quan, người dân ngày càng có thể tiếp cận dịch vụ công theo phương thức "một lần kê khai - nhiều thủ tục được giải quyết" trên nền tảng số.

Đáng chú ý, ngày 10/8/2026, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1868 về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được thay thế. Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2026.

Theo đó, một trong hai nhóm thủ tục được công bố là "Liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi".

Điểm mới đặc biệt đáng chú ý là thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi được tích hợp vào quy trình liên thông điện tử cùng với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình có trẻ mới sinh, đồng thời thể hiện rõ hiệu quả của việc ứng dụng dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi được tích hợp vào quy trình liên thông điện tử (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp).

Theo quy trình mới, khi có nhu cầu, cha, mẹ hoặc người yêu cầu có thể thực hiện đồng thời các thủ tục liên quan thông qua một quy trình điện tử, thay vì phải lần lượt thực hiện riêng lẻ tại nhiều cơ quan. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu giúp hạn chế việc người dân phải kê khai lại những thông tin đã có, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí đi lại.

Đặc biệt, việc đưa thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm một thủ tục, mà còn cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào những nhu cầu thiết yếu nhất của đời sống Nhân dân. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác đúng quy định sẽ trở thành nền tảng để cơ quan nhà nước chủ động phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn.

Đưa thủ tục hành chính đến gần người dân bằng nền tảng số

Bên cạnh nhóm thủ tục liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi, Quyết định số 1868 còn công bố nhóm "Liên thông điện tử: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất" được thay thế.

Việc liên thông các thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực tiếp tục khẳng định định hướng lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID, người dân có thêm phương thức thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện, minh bạch, phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Để chủ động thực hiện các quy định mới, Công an phường Trung An đề nghị người dân, nhất là các gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi, thường xuyên cập nhật thông tin, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Quyết định số 1868 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2026, người dân cần chủ động nắm bắt quy định mới, chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết và ưu tiên sử dụng phương thức điện tử khi có nhu cầu. Đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn là hành động thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.