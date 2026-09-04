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Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản

| | Xã hội

Người dân cần thận trọng bởi đây có thể là giao dịch chuyển khoản bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Một khoản tiền bất ngờ chuyển vào tài khoản có thể xuất phát từ giao dịch nhầm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng trong các thủ đoạn lừa đảo. Công an khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng hoặc chuyển lại tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

Ngày 3/9, ông Nguyễn Đức Nhi (SN 1959, trú tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng) đến Đồn Công an KCN Tân Rai trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận 2,4 triệu đồng từ một tài khoản mang tên “HOANG GIA DO”.

Đồn Công an KCN Tân Rai hướng dẫn người dân hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Đồn Công an KCN Tân Rai tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trên điện thoại thông minh. (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Ông Nhi cho biết không quen biết người chuyển tiền và cũng không rõ lý do khoản tiền được chuyển vào tài khoản của mình.

Tiếp nhận trình báo, Đồn Công an KCN Tân Rai tiến hành xác minh thông tin giao dịch. Qua đối chiếu, cơ quan công an xác định người chuyển tiền là anh Hoàng Gia Đỏ (SN 1991, trú tại thôn 9, xã Bảo Lâm 1).

Kết quả làm việc cho thấy anh Đỏ đã chuyển nhầm 2,4 triệu đồng vào tài khoản của ông Nhi. Sau khi xác minh, với sự phối hợp của các bên, số tiền được hoàn trả cho người chuyển.

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo khi tài khoản bất ngờ nhận tiền từ người không quen biết, người dân cần giữ nguyên số tiền, lưu lại thông tin giao dịch và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh.

Người nhận tiền không nên tự ý rút, sử dụng hoặc chuyển tiếp khoản tiền này cho bất kỳ tài khoản nào khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, nếu sau khi nhận tiền, có người lạ liên hệ yêu cầu chuyển khoản sang một tài khoản khác với lý do “hoàn tiền” hoặc “xác minh giao dịch”, người dân cần hết sức cảnh giác. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ, mã PIN và không truy cập các đường link hoặc cài đặt ứng dụng do người lạ gửi.

Theo cơ quan công an, việc chủ động xác minh thông qua ngân hàng hoặc cơ quan chức năng sẽ giúp người dân xử lý đúng khoản tiền chuyển nhầm, đồng thời hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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