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Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến thông tin sổ đỏ, người dân đặc biệt cảnh giác các dấu hiệu này

| | Sống

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến thông tin sổ đỏ, người dân đặc biệt cảnh giác các dấu hiệu này

Công an tỉnh Nghệ An vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến tích hợp, cập nhật thông tin sổ đỏ lên hệ thống, ứng dụng số.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa công tác quản lý đất đai và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất, các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu dân cư và địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho Nhân dân. Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này và sự thiếu cảnh giác của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu đã cố tình bóp méo thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây, cơ quan Công an phát hiện và cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Theo đó, các đối tượng giả danh cán bộ đăng ký đất đai hoặc cán bộ cơ quan quản lý nhà nước gọi điện, nhắn tin cho người dân, thông báo yêu cầu thực hiện “tích hợp”, “cập nhật” thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên hệ thống, ứng dụng số.

Sau khi tạo dựng lòng tin bằng những thông tin cá nhân thu thập được, các đối tượng gửi đường link lạ, mã QR hoặc yêu cầu người dân tải các tệp ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhất là file có đuôi .APK. Khi nạn nhân cài đặt và cấp quyền truy cập, phần mềm giả mạo có thể thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Bacninhtv

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác trước một số dấu hiệu bất thường:

- Đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, cán bộ đăng ký đất đai, chủ động gọi điện, nhắn tin và thúc giục người dân thực hiện thủ tục.

- Yêu cầu truy cập đường link không rõ nguồn gốc, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thức như Google Play, App Store.

- Yêu cầu cung cấp số tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã PIN, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng.

- Cố tình tạo tâm lý hoang mang, gấp gáp bằng những lý do như “sắp hết hạn cập nhật”, “không thực hiện sẽ bị xử phạt” hoặc “ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất”.

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc an toàn:

- Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ; không truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

- Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin bảo mật cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

- Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cần trực tiếp liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc truy cập các cổng thông tin, dịch vụ công chính thức để tra cứu, thực hiện.

Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến thông tin sổ đỏ, người dân đặc biệt cảnh giác các dấu hiệu này - Ảnh 2.Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông tin sau khi làm thủ tục về đất đai

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo thủ đoạn lợi dụng thủ tục hành chính về đất đai để chiếm đoạt quyền sử dụng đất, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Minh Ánh

Đời sống & Pháp luật

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