Nguyễn Thị Hà SN 1990 chuyển khoản thành công 39 triệu đồng liền nhờ mẹ báo công an, Vũ Thị Hồng Trịnh SN 2005 được mời làm việc, xác minh

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 31/8/2026, bà Nguyễn Thị Vượng, sinh năm 1960, trú tại thôn Đồng Chanh, xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ, đến Công an xã Đồng Lương trình báo về việc con gái là chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990, cùng trú tại thôn Đồng Chanh, hiện đang lao động và học tập tại Đài Loan (Trung Quốc), chuyển nhầm tiền trong quá trình giao dịch.

Theo trình báo của bà Vượng, khoảng 17h15 ngày 27/8/2026 (giờ Đài Loan), trong quá trình giao dịch làm ăn, chị Hà đã chuyển nhầm số tiền 39 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng không quen biết. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình không thể liên hệ được với người nhận tiền nên đã tìm đến cơ quan Công an để đề nghị hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Vượng trình báo Công an xã Đồng Lương về việc con gái chuyển khoản nhầm tiền cho người lạ

Tiếp nhận thông tin cùng các tài liệu do gia đình cung cấp, Công an xã Đồng Lương nhanh chóng tiến hành xác minh. Người chuyển tiền hiện đang ở nước ngoài khiến việc thu thập, đối chiếu thông tin gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ Công an xã vẫn chủ động triển khai các biện pháp xác minh cần thiết để làm rõ chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, Công an xã Đồng Lương xác định tài khoản nhận số tiền 39 triệu đồng thuộc về chị Vũ Thị Hồng Trịnh, sinh năm 2005, trú tại thôn Phục Lễ, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng. Công an xã Đồng Lương sau đó đã trao đổi, phối hợp với Công an xã Kẻ Sặt để xác minh, liên hệ với chủ tài khoản, làm rõ vụ việc và hỗ trợ các bên thực hiện việc hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Đến khoảng 20h ngày 31/8/2026, chị Nguyễn Thị Hà đã nhận lại đầy đủ số tiền 39 triệu đồng.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và phối hợp giải quyết vụ việc của Công an xã Đồng Lương đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong giải quyết những vấn đề phát sinh trực tiếp từ đời sống nhân dân.

Trong thực tế, các giao dịch chuyển khoản có thể phát sinh sai sót do nhập nhầm thông tin hoặc số tài khoản, dẫn đến việc tiền được chuyển đến người không có liên quan. Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và nội dung giao dịch trước khi xác nhận. Trường hợp không may chuyển nhầm tiền, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ