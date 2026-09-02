Mới đây, Trang Fanpage Thông tin Chính phủ thông tin về phương án nghỉ “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11 trong năm 2026 và 2027. Theo đó, trong năm nay, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ, gồm hoán đổi ngày làm việc thứ Hai liền kề để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày hoặc nghỉ đúng ngày 24/11 và không thực hiện hoán đổi. Với năm 2027, do ngày 24/11 rơi vào thứ Tư, Bộ Nội vụ đề xuất người lao động nghỉ đúng ngày, không hoán đổi ngày làm việc.

Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, sáng 24/4/2026, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 2, Nghị quyết quy định rõ: Ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, đồng nghĩa 24/11/2026 sẽ là ngày nghỉ “Ngày Văn hóa Việt Nam” đầu tiên mà người lao động được hưởng theo quy định này.

Như vậy, sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, người lao động Việt Nam sẽ có thêm 1 ngày nghỉ chính thức vào ngày 24/11, với chế độ nghỉ làm và hưởng nguyên lương theo Nghị quyết của Quốc hội.