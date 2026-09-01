Công an xác minh giao dịch 9.000.000 đồng và 10.000 đồng liên tục chuyển vào tài khoản của Lê Hữu Vinh: Nguyễn Thị Hải được liên hệ làm việc

Mới đây, công an phường Phú Lợi, TP.HCM đã kịp thời xác minh và hỗ trợ một người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 31/8, anh Lê Hữu Vinh (thường trú tại tỉnh Đồng Tháp), đến Công an phường Phú Lợi trình báo việc tài khoản ngân hàng nhận 9 triệu đồng chuyển nhầm vào tối 30/8/2026. Ngay sau giao dịch đó, anh tiếp tục nhận thêm 10.000 đồng kèm yêu cầu hoàn trả tiền.

Tiếp nhận thông tin, đồng chí Thượng úy Phạm Hùng Tuấn – cán bộ Tổ CSKV đang làm nhiệm vụ trực ban Công an phường đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin giao dịch do anh Vinh cung cấp.

Qua xác minh, đồng chí Tuấn xác định người chuyển khoản nhầm là chị Nguyễn Thị Hải (tạm trú tại phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh). Ngay sau đó, cán bộ công an đã chủ động liên hệ với chị Hải, thông tin rõ sự việc, hướng dẫn chị đến trụ sở Công an phường để đối chiếu thông tin, xác minh giao dịch và thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Đến 14h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hải đã có mặt tại trụ sở Công an phường Phú Lợi, thực hiện đối chiếu thông tin và nhận lại đầy đủ số tiền 9 triệu đồng.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Hải rất vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Lê Hữu Vinh và bày tỏ sự cảm kích đối với đồng chí Thượng úy Phạm Hùng Tuấn đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh, tạo điều kiện để chị nhận lại tài sản.

Công an phường Phú Lợi hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP.HCM

Hành động của anh Lê Hữu Vinh là một nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và văn hóa ứng xử tốt đẹp trong cộng đồng. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng niềm tin và sự gắn kết giữa người dân với nhau.

Sự tận tình, trách nhiệm của đồng chí Thượng úy Phạm Hùng Tuấn trong tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân là việc làm thiết thực, cụ thể hóa phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, thể hiện hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, sát dân, lắng nghe và tận tình giải quyết công việc của Nhân dân.