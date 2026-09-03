David Beckham hào hứng khoe "thành quả" làm vườn tại nhà, Victoria Beckham tiết lộ một chi tiết thú vị về gia đình

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và các dự án cá nhân, David và Victoria Beckham vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống gia đình. Mới đây, Victoria đã đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảnh ông xã đầy tự hào khoe "thành quả" mới nhất từ khu vườn tại nhà, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong đoạn video, David Beckham xuất hiện với vẻ hào hứng khi cầm trên tay một quả bí ngô có hình dáng độc đáo do chính mình chăm sóc. Cựu danh thủ liên tục ngắm nghía và mỉm cười đầy tự hào trước "sản phẩm" từ khu vườn, trong khi Victoria không giấu được sự thích thú và ghi lại toàn bộ khoảnh khắc.

Điều khiến nhiều người bật cười là hình dáng khác thường của quả bí ngô. Thay vì tròn đều như thường thấy, quả bí có vẻ ngoài khá lạ mắt, đủ để trở thành chủ đề đùa vui giữa hai vợ chồng. Victoria cũng không quên chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ, mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống phía sau ánh hào quang của gia đình Beckham.

Bên cạnh sự hài hước, đoạn video còn vô tình tiết lộ rằng gia đình Beckham đã bắt đầu chuẩn bị cho Halloween từ khá sớm. Quả bí ngô vốn là biểu tượng quen thuộc của dịp lễ này và sự xuất hiện của nó trong khu vườn nhà Beckham được xem như "tín hiệu" cho thấy không khí Halloween đã dần hiện diện trong gia đình nổi tiếng.

Những năm gần đây, David Beckham nhiều lần chia sẻ niềm yêu thích với công việc làm vườn và cuộc sống gần gũi thiên nhiên tại trang trại ở vùng Cotswolds. Từ chăm sóc vườn rau, nuôi gà, thu hoạch mật ong đến trồng cây ăn quả, cựu đội trưởng tuyển Anh thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường khiến người hâm mộ bất ngờ trước hình ảnh giản dị của anh sau khi giải nghệ.

Trong khi đó, Victoria Beckham cũng không ít lần trở thành "người quay phim bất đắc dĩ", ghi lại những khoảnh khắc hài hước của chồng và chia sẻ trên mạng xã hội. Chính sự tung hứng tự nhiên giữa hai người giúp gia đình Beckham luôn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng, bất chấp lịch trình bận rộn và sự nổi tiếng toàn cầu.

Đoạn video mới một lần nữa cho thấy, sau gần ba thập kỷ gắn bó, David và Victoria Beckham vẫn giữ được sự vui vẻ trong cuộc sống thường ngày. Chỉ từ một quả bí ngô có hình dáng khác lạ, cặp đôi đã mang đến cho người hâm mộ một khoảnh khắc vừa hài hước, vừa ấm áp, đồng thời hé lộ không khí chuẩn bị đón mùa lễ hội đang dần lan tỏa trong gia đình họ.