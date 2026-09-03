Công an xác minh số tiền 19.745.000 đồng nằm chơ vơ bên đường Tân Mai, cô gái SN 2004 được mời tới làm việc

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội, Công an phường Hoàng Mai vừa kịp thời phát hiện, xác minh và hỗ trợ người dân nhận lại tài sản và giấy tờ đánh rơi.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 01/9/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến phố Tân Mai, Đại úy Nguyễn Quốc Anh, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàng Mai phát hiện một chiếc ví màu đen bị đánh rơi trên đường.

Đại úy Nguyễn Quốc Anh trao trả cho chị Ánh tài sản đánh rơi

Qua kiểm tra, công an phường phát hiện bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng cùng số tiền mặt 19.745.000 đồng. Ngay sau khi phát hiện tài sản, Đại úy Nguyễn Quốc Anh đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường Hoàng Mai, đồng thời phối hợp với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị khẩn trương xác minh thông tin, tìm kiếm chủ sở hữu để trao trả tài sản trong thời gian sớm nhất.

Qua xác minh tông tin, Công an phường Hoàng Mai xác định chủ nhân của chiếc ví là chị H.M.A, sinh năm 2004, trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Đơn vị đã nhanh chóng liên hệ, thông báo và hướng dẫn chị A đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã trao trả đầy đủ số tiền 19.745.000 đồng cùng toàn bộ giấy tờ cá nhân cho chị A. Nhận lại tài sản bị đánh rơi, chị A bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàng Mai.

Việc làm của Đại úy Nguyễn Quốc Anh và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàng Mai tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phẩm chất liêm chính và phương châm “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tình cảm của Nhân dân đối với lực lượng Công an, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp, những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội