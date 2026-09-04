Chính thức ra mắt mini app "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi

Thay vì tiếp nhận thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội, ứng dụng cung cấp dòng dữ liệu "luồng" chính thống trực tiếp đến người dân Thủ đô.

Tiện ích này là minh chứng cho cam kết của Thành phố, chuyển đổi số lấy sự an toàn và tiện ích của người dân làm trung tâm, dùng công nghệ để chia sẻ lo toan, bảo vệ tài sản và thời gian của mỗi công dân.

Dữ liệu thời gian thực và thông tin chính thống tin cậy

Hà Nội thường đối mặt mưa lớn bất thường gây ngập úng cục bộ, đe dọa an toàn giao thông và ổn định đời sống dân sinh. "Bản đồ mưa ngập" tích hợp vào iHanoi là chiến lược then chốt nâng cao "khả năng chống chịu đô thị". Sự tích hợp này thể hiện tư duy quản trị minh bạch, chủ động chia sẻ dữ liệu thực địa, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn và tối ưu hạ tầng đô thị. Giải pháp chính là nhịp cầu kết nối công nghệ và giá trị nhân văn dành cho mỗi công dân.

Thay vì tiếp nhận thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội, ứng dụng cung cấp dòng dữ liệu "luồng" chính thống trực tiếp.Toàn bộ dữ liệu được trích xuất trực tiếp qua API từ hệ thống trạm giám sát tự động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC) quản lý, vận hành. Tình trạng mưa và độ sâu ngập cập nhật liên tục theo thời gian thực (chuẩn xác theo từng milimét và mét độ sâu kèm tọa độ), tự động phản ứng ngay khi phát sinh điểm mưa, ngập đầu tiên.

Tiện ích "Tất cả trong một" tối ưu trải nghiệm

Mini App được nhúng trực tiếp ngay trên iHanoi vốn có sẵn 6.484.000 tài khoản. Mô hình "tất cả trong một" này giúp người dùng tiếp cận thông tin cứu sinh ngay mà không cần cài đặt ứng dụng rời, tối ưu hóa dung lượng thiết bị và thời gian truy cập trên cả Android và iOS.

Sự xuất hiện của ứng dụng cải thiện rõ rệt trải nghiệm của công dân. Graphic: Chinhphu.vn

Các tính năng nổi bật của Mini App "Bản đồ mưa ngập"

Mini App mang lại trải nghiệm hiện đại, trực quan với các tính năng cá nhân hóa cao:

Bản đồ trực quan thời gian thực và đa dạng lớp hiển thị.

Mạng lưới trạm đo hiển thị dưới dạng các điểm đánh dấu trên bản đồ Hà Nội, phủ từ trung tâm đến các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc quan trọng (QL.1, QL.5, QL.6, QL.32, CT.01, CT.05, ĐT.296…).

Người dùng chọn nút "Lọc lớp hiển thị" để bật/tắt độc lập lớp "Trạm đo mưa" và "Điểm ngập lụt", đồng thời linh hoạt chuyển đổi giữa bản đồ Hà Nội hoặc Google Maps với các chế độ:

Đường phố (mặc định): Dễ nhìn tên đường, phù hợp khi tra cứu lộ trình. Giao diện tối giản, ít gây rối mắt; Dễ nhìn khi đi đêm hoặc thiếu sáng; Quan sát vệ tinh địa hình thực tế của khu vực.

Tại mỗi điểm trạm đo, biểu tượng xanh lá thể hiện khu vực khô ráo, lưu thông bình thường, còn biểu tượng màu cảnh báo thể hiện khu vực đang mưa hoặc ngập lụt.

Thang màu tiêu chuẩn phân cấp chi tiết mức độ nguy hiểm

Hệ thống sử dụng thang chỉ thị màu trực quan từ xanh (an toàn) đến tím (nghiêm trọng: lượng mưa > 1000mm hoặc ngập sâu > 10m). Hai thang màu tiêu chuẩn giúp đánh giá mức độ nguy hiểm bằng mắt thường chỉ trong vài giây.

Lượng mưa: Phân cấp từ 0mm đến trên 101mm, giúp dự đoán khả năng ngập úng sắp xảy ra thay vì chỉ nhìn vào hiện trạng. Graphic: Chinhphu.vn

Đột phá công nghệ

Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ, tên đường hoặc trạm đo cụ thể để định vị nhanh. Khi chạm vào điểm mưa/ngập cụ thể, ứng dụng hiển thị Popup chi tiết (Tên điểm, Địa chỉ, Lượng mưa, Mức độ ngập), giúp thiết lập lộ trình di chuyển an toàn tránh vùng nguy hiểm.

Người dùng không cần mở ứng dụng vẫn nhận được thông báo đẩy (Push notification) và Popup tự động bật khi có điểm ngập hoặc mưa lớn phát sinh trong vùng cài đặt. Có hai loại cảnh báo là Cảnh báo Mưa lớn, biết trước nguy cơ trước khi ngập xảy ra và Cảnh báo Ngập lụt, thông báo khi có điểm ngập được ghi nhận trên hệ thống.

Người dùng cài đặt bán kính nhận tin từ 1km đến 100km và khung giờ nhận thông báo (ví dụ 07:00 – 19:00): Người đi làm nội thành: Đặt bán kính từ 5km đến 10km để nhận tin sát sườn; Tài xế, shipper, di chuyển liên tỉnh: Đặt bán kính từ 30km đến 50km để nắm tình hình rộng hơn; Cài đặt khung giờ: Giúp ứng dụng im lặng ngoài khung giờ hoạt động, tránh làm phiền ban đêm.

Ứng dụng nêu rõ mục đích của từng quyền truy cập: quyền Vị trí (xác định vị trí và tìm điểm ngập gần nhất) và quyền Thông báo (gửi cảnh báo mưa, ngập). Các quyền này hoàn toàn do người dùng tự chủ động bật/tắt. Ứng dụng vẫn hoạt động ở chế độ tra cứu bản đồ cơ bản khi chưa cấp quyền vị trí.

Chỉ cần các thao tác đơn giản để sử dụng mini app. Graphic: Chinhphu.vn

Ba lợi ích dân sinh cốt lõi

Bản đồ mưa ngập có ý nghĩa phục vụ hàng triệu công dân, lái xe và du khách trên địa bàn Thành phố. Theo đó, người đi làm, đi học hằng ngày có thể chọn lộ trình tránh ngập trước khi ra khỏi nhà. Tài xế công nghệ, shipper, xe tải có thể bảo vệ phương tiện, hàng hóa và tránh chết máy giữa đường. Hộ gia đình ở vùng trũng có thời gian kê đồ đạc, di chuyển xe khi mưa lớn. Doanh nghiệp vận tải, logistics có thể điều phối tuyến đường dựa trên tình hình thực tế. Cơ quan ứng phó thiên tai có thể nắm bức tranh tổng thể để phản ứng nhanh.

Người dân có thể bắt đầu sử dụng tiện ích qua ba bước đơn giản: Tải ứng dụng iHanoi và mở lên Cấp quyền vị trí và thông báo để nhận cảnh báo đúng khu vực của bạn; Cài đặt bán kính và khung giờ phù hợp với nhịp sinh hoạt.

Sự xuất hiện của Mini App "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi khẳng định bước tiến mới trong công tác quản trị đô thị thông minh và phòng chống thiên tai của Thủ đô. Công nghệ tiên phong và sự chủ động của chính quyền có thể thay đổi cách hàng triệu người dân ứng phó với thiên tai.

Công nghệ tiên phong và sự chủ động từ cơ quan quản lý có thể thay đổi cách hàng triệu người dân ứng phó với thiên tai. Ảnh: Chinhphu.vn

Để cùng lan tỏa giải pháp hữu ích này đến cộng đồng, các khẩu hiệu và mẫu truyền thông chính thức của ứng dụng sẽ có thể dùng cho việc tìm kiếm thông tin như: "Biết trước đường ngập — Đi trước một bước" hoặc "Mưa ở đâu, ngập chỗ nào — Rõ trong một chạm" hay "Chủ động trước mỗi cơn mưa".

Mẫu chia sẻ trên Facebook / Zalo: "Mưa lớn — đi đường nào? Giờ đã có câu trả lời trước khi bạn ra khỏi nhà. Bản đồ mưa ngập hiển thị điểm ngập và lượng mưa toàn Hà Nội theo thời gian thực, dữ liệu từ hệ thống trạm giám sát của Công ty Thoát nước Hà Nội. Bật cảnh báo, chọn bán kính, đặt khung giờ — điện thoại sẽ báo cho bạn."

Gợi ý tin nhắn SMS ngắn gọn: "Biết trước đường ngập, tránh chết máy giữa đường. Tải Bản đồ mưa ngập — bản đồ ngập úng Hà Nội thời gian thực."