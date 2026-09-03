Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ bức ảnh lan truyền MXH, nữ tài xế bị phạt nặng: Cảnh báo các phụ huynh

| | Xã hội

Trong khi ô tô đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hai trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời để “hóng gió”. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 1/9/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT đã xác minh và dừng kiểm tra xe ô tô con biển số 49A-828.xx do chị H.Y. (SN 1990, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Qua làm việc, lực lượng CSGT xác định khoảng 16h15 cùng ngày, tại Km23+100 trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khi xe đang lưu thông, nữ tài xế đã để 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời. Không chỉ vậy, người điều khiển phương tiện còn chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy.

Nữ tài xế đã để 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế về 2 hành vi. Cụ thể, hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy được quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Với hành vi này, mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm GPLX. Hành vi thứ hai là chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy, quy định tại điểm l khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Hành vi này bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với 2 hành vi vi phạm trên, nữ tài xế bị xử phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng và bị trừ 6 điểm GPLX.

Theo Cục CSGT, khi ô tô đang lưu thông, đặc biệt trên đường cao tốc với tốc độ cao, việc trẻ thò đầu, tay hoặc một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất lớn. Chỉ một tình huống phanh gấp, đánh lái để tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm bất ngờ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi chở trẻ em phải đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn; bố trí trẻ ngồi đúng vị trí, sử dụng dây đai và thiết bị an toàn phù hợp; tuyệt đối không để trẻ thò đầu, tay, chân hoặc cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy.

Lực lượng CSGT cũng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khai thác hệ thống camera và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên đường cao tốc. An toàn của trẻ em trên mỗi hành trình trước hết là trách nhiệm của người lớn.

Theo Hương Trà

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin mới nhất về thời điểm nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ

Tin mới nhất về thời điểm nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ Nổi bật

Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nổi bật

Lệnh bắt cựu Phó Viện trưởng ở Tuyên Quang Nguyễn Văn Năm SN 1982

Lệnh bắt cựu Phó Viện trưởng ở Tuyên Quang Nguyễn Văn Năm SN 1982

21:56 , 03/09/2026
Công an bắt Nguyễn Quý Sơn SN 1994 liên quan 178 triệu đồng

Công an bắt Nguyễn Quý Sơn SN 1994 liên quan 178 triệu đồng

21:30 , 03/09/2026
Bộ Công an: Huấn Hoa Hồng tung tin 'biết trước kết quả xổ số' để chiếm đoạt tiền

Bộ Công an: Huấn Hoa Hồng tung tin 'biết trước kết quả xổ số' để chiếm đoạt tiền

21:17 , 03/09/2026
Tử hình Nguyễn Huy Hoàng SN 1997

Tử hình Nguyễn Huy Hoàng SN 1997

21:06 , 03/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên