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Bộ Công an: Huấn Hoa Hồng tung tin 'biết trước kết quả xổ số' để chiếm đoạt tiền

| | Xã hội

Theo đại diện Bộ Công an, Huấn Hoa Hồng lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, đăng tải thông tin biết trước kết quả xổ số để nhận và chiếm đoạt tiền.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp diễn biến mới nhất về vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng).

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, qua mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo các nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cung cấp các số lô, số đề có khả năng trúng cao.

Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô, số đề nhưng không trúng, những người này yêu cầu trả lại tiền nhưng đối tượng Huấn không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở người dân tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra ”, đại diện Bộ Công an nói.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, nội dung này liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bùi Xuân Huấn trên nền tảng TikTok, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán.

Theo kết quả điều tra bước đầu, doanh thu từ hoạt động kinh doanh này tạm tính hơn 300 tỷ đồng. Đại diện Bộ Công an cho biết các thông tin liên quan vụ án đã được cơ quan chức năng công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Bùi Xuân Huấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 bị can gồm Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) và 4 người khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

4 người liên quan bị khởi tố gồm: Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara); Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc); Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Riêng Huấn bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Huấn đã phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Công an cũng xác định lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Anh Văn/VTC News

VTC News

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