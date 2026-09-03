Bắt người phụ nữ ở Hải Phòng môi giới chạy án vụ Phú Lê

Chiều 3/9, thông tin về diễn biến mới nhất vụ án liên quan Lê Văn Phú (Phú Lê) , Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố các bị can về 4 tội danh.

Các tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Trong các bị can, Lê Văn Phú bị khởi tố về các tội liên quan kế toán và hóa đơn. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết bước đầu, công an xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Toản, trong quá trình mở rộng điều tra, công an phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng.

“ Nguyễn Thị Nhuần đã liên hệ các đối tượng để nhằm môi giới chạy án liên quan vụ án này. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Nhuần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng để thu hút khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh. Giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu.

Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán. Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Mở rộng vụ án liên quan vợ chồng Lê Văn Phú, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hương (SN 1999, còn gọi là “cô giáo Hương”, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) và chồng là Vũ Hải Long (SN 1992).

Cơ quan điều tra xác định Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương hợp tác với vợ chồng Phú Lê, Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Mặc dù biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ tình dục như nội dung quảng cáo, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.

Kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như quảng cáo.

Dữ liệu thu thập được cho thấy từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của nhiều khách hàng, xác định sản phẩm không mang lại hiệu quả như nội dung quảng cáo.