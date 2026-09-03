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Tử hình Nguyễn Huy Hoàng SN 1997

| | Xã hội

Đây là bị cáo trong chuyên án VN10.

Ngày 3/9, báo Tuổi Trẻ Online đưa tin Tòa án nhân dân TPHCM đã chính thức tuyên án đối với 227 bị cáo trong đại án ma túy mang bí số VN10. Đây là chuyên án quy mô đặc biệt lớn, bắt nguồn từ quá trình mở rộng điều tra vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy từ Pháp về Việt Nam từng gây xôn xao dư luận.

Căn cứ vào tính chất, mức độ đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng như khối lượng ma túy cực lớn luân chuyển xuyên quốc gia, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe, phòng ngừa xã hội: tuyên phạt 11 án tử hình19 án tù chung thân đối với các đối tượng giữ vai trò chủ chốt.

Theo báo Tiền Phong, trong nhóm nhận mức án tử hình, HĐXX xác định bị cáo Hà Danh Nậm SN 1974 giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về nội địa, bị kết án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng nhận phán quyết tử hình với các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Vận chuyển trái phép chất ma túy" là 10 bị cáo khác giữ vai trò khởi xướng, đầu mối phân phối số lượng lớn hoặc giúp sức tích cực, bao gồm: Lê Thắng Anh Tú SN 1997, Lê Nguyễn Gia Bảo SN 2001, Nguyễn Huy Hoàng SN 1997, Văn Hoàng Minh SN 2000, Phạm Đức Duy SN 1995,...

Nhóm 19 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong đó, bị cáo Hoàng Sĩ Thắng (được xác định là đối tượng quản lý "tổng kho") và Bùi Văn Ánh cùng nhận mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Danh sách 17 bị cáo còn lại nhận mức án chung thân gồm có: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thanh Hưng, Đào Duy Phương, Nguyễn Hồ Ta Xin, Võ Minh Duy, Lê Quốc Anh, Lê Công Hùng, Trịnh Văn Thanh, Trần Minh Trung, Nguyễn Thị Thúy Vân,...

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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