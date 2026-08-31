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Tử hình Võ Văn Tèo SN 1989

| | Xã hội

Từ mâu thuẫn nhỏ khi trong lúc có hơi men, tình làng nghĩa xóm bỗng chốc hóa thành bạo lực, để rồi án mạng xảy ra, cướp đi mạng sống của 2 người con trong một gia đình.

Ngày 27/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 02 bị cáo Võ Văn Tèo, sinh năm 1989 và Võ Văn Giang, sinh năm 1991 là 02 anh em ruột cùng ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 11/7/2025, Tèo uống rượu tại nhà của Huỳnh Công Chí tại ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp thì phát sinh mâu thuẫn với em ruột Chí là Huỳnh Văn Kiệt. Tèo bỏ về nhà và rủ Giang quay lại tìm Chí, Kiệt để nói chuyện.

Tại đây, Tèo và Giang sử dụng dao, dùi cui đánh, đâm Huỳnh Công Chí, và Huỳnh Chí Em (em ruột Chí) tử vong; Huỳnh Văn Kiệt cũng bị tổn thương cơ thể 57%.

Tử hình Võ Văn Tèo SN 1989- Ảnh 1.

2 anh em Tèo và Giang tại phiên tòa (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Đến ngày 12/7/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Võ Văn Tèo và Võ Văn Giang để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 02 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tòa tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tèo mức án tử hình; bị cáo Võ Văn Giang lãnh án tù chung thân cùng tội giết người.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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