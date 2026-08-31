Nguyễn Minh Thắng SN 1994 môi giới cho 3 cặp nam, nữ mua bán dâm

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 28/8/2026 cho biết, ngày 25/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã vận động Nguyễn Minh Thắng (SN 1994), trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, là đối tượng bị truy nã về tội “Môi giới mại dâm”, đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, ngày 25/2/2025, Nguyễn Minh Thắng cùng Lê Trường Vũ, sinh năm 1990, trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, bị xác định đã môi giới cho 3 cặp nam, nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Thủy. Sau khi thực hiện hành vi, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thắng để phục vụ công tác điều tra. Trong thời gian Thắng lẩn trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát thông tin truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự làm việc với Nguyễn Minh Thắng sau khi đối tượng đến đầu thú - Ảnh" Công an Lâm Đồng

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát hình sự kiên trì phối hợp với gia đình tuyên truyền, phân tích chính sách khoan hồng của pháp luật, vận động Thắng sớm trở về địa phương, đến cơ quan Công an trình diện.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận hành vi và cho biết, từ tháng 2/2025 đến nay, trong thời gian lẩn trốn, đối tượng đã đến tỉnh Tiền Giang, xin làm lao động biển để sinh sống. Sau khi biết mình bị truy nã và được gia đình, cơ quan Công an vận động, Thắng trở về địa phương, đến cơ quan Công an đầu thú với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Minh Thắng tại cơ quan Công an sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú thể hiện sự kiên trì, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng trong công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã; đồng thời cho thấy hiệu quả của việc kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân tác động đối tượng chấp hành pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.