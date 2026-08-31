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Tấn công vợ và mẹ vợ rồi bỏ trốn biệt tích: Huỳnh Ngọc Hiền SN 1979 đổi tên, không dùng điện thoại hơn 5 năm

| | Xã hội

Sau hơn 5 năm trốn truy nã bằng cách đổi tên, cắt liên lạc và liên tục thay đổi nơi ở, đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền-người từng chém vợ và mẹ vợ bị thương đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ tại Huế.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1979, trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) sau khi dùng dao chém vợ và mẹ vợ bị thương đã bỏ trốn, đổi tên thành Huỳnh Văn Chương, không sử dụng điện thoại và liên tục thay đổi nơi ở, nơi làm việc để tránh bị phát hiện. Sau hơn 5 năm lẩn trốn, đối tượng vừa bị lực lượng Công an bắt giữ tại thành phố Huế.

Tấn công vợ và mẹ vợ rồi bỏ trốn biệt tích: Huỳnh Ngọc Hiền SN 1979 đổi tên, không dùng điện thoại hơn 5 năm- Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Ngọc Hiền thường xuyên uống rượu rồi về nhà đánh đập vợ con. Ngày 28/01/2021, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Hiền xảy ra mâu thuẫn với vợ, sau đó dùng dao chém gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.N (sinh năm 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D (sinh năm 1942), cùng cư trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Thanh ra Quyết định truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Trong thời gian lẩn trốn, Hiền đổi tên thành Huỳnh Văn Chương, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi làm việc, không sử dụng điện thoại và cắt đứt liên lạc với gia đình để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an từng bước làm rõ hành tung của Hiền. Với quyết tâm truy bắt đối tượng truy nã đến cùng, Tổ truy nã thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kiên trì rà soát, xác minh từng manh mối. Qua đó đã lần ra tung tích và xác định được nơi Hiền đang lẩn trốn tại thành phố Huế.

Tấn công vợ và mẹ vợ rồi bỏ trốn biệt tích: Huỳnh Ngọc Hiền SN 1979 đổi tên, không dùng điện thoại hơn 5 năm- Ảnh 2.

Bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Ngày 29/8/2026, Tổ truy nã phối hợp với Công an xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế triển khai phương án, bắt giữ Huỳnh Ngọc Hiền khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sau hơn 5 năm lẩn trốn, là kết quả của quá trình kiên trì rà soát, xác minh, truy tìm của lực lượng làm công tác truy nã Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, quyết liệt và quyết tâm không để đối tượng phạm tội tiếp tục lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân trong dịp lễ.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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