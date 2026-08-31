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Dự báo thời tiết 31/8: Miền Bắc nhiều nơi đón nắng, miền Nam chiều tối mưa lớn

| | Xã hội

Ngày 31/8, miền Bắc ban ngày nhiều nơi đón nắng, trong đó khu vực đồng bằng và ven biển sáng mưa rào và dông, miền Nam chiều tối mưa lớn.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 31/8/2026

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 31/8), Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, nhiều nơi ban ngày trời nắng. Trong đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết 31/8: Miền Bắc nhiều nơi đón nắng, miền Nam chiều tối mưa lớn- Ảnh 1.

Ngày 31/8, nhiều nơi ở miền Bắc có nắng. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, từ nay đến ngày 1/9, Hà Tĩnh đến phía Bắc TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 1/9, mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc TP Đà Nẵng xu hướng giảm dần.

Thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ổn định hơn khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt mức 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/8/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, khu Tây Bắc 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đồng bằng và ven biển đêm và sáng mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

HUỆ NGUYỄN/ VTC News

VTC News

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