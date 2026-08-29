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Từ mai, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to

| | Xã hội

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm mai đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/8), khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Hình thái thời tiết ngày tiếp tục duy trì trong đêm nay và ngày mai.

Dự báo, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ mai, nhiều tỉnh thành tại miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/8

Thời tiết Hà NộĐêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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