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Xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym Ninh Bình

| | Xã hội

Công an xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, đang xác minh, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ một thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại một phòng tập gym trên địa bàn. Bước đầu, cơ quan công an xác định có xảy ra việc cháu Đ.N.G.P. bị hành hung và người bị phản ánh có liên quan là ông L.Đ.D. (SN 1980).

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh phản ánh con trai 16 tuổi bị hành hung tại phòng tập gym ở xã Quỹ Nhất, gây sự chú ý của dư luận.

Xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym Ninh Bình- Ảnh 1.

Người được cho là đã hành hung cháu P.

Theo nội dung bài viết, khoảng 17h20 ngày 26/8, người cha nhận được điện thoại từ con trai báo bị một người đàn ông hành hung tại phòng tập gym.

Khi đến nơi, ông thấy con trai trong tình trạng ôm đầu khóc, vùng đầu sưng và kêu đau. Theo lời kể của thiếu niên, trước đó, một người đàn ông cùng tập gym rủ em vật tay và cá cược tiền nhưng em không đồng ý. Sau đó, người đàn ông này được cho là đã dùng tay, chân đánh vào người và vùng đầu của em.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đ.V.B., người đăng tải thông tin trên mạng xã hội, xác nhận người bị hành hung là con trai ông, cháu Đ.N.G.P. (SN 2010). Sau sự việc, gia đình đưa cháu P. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời làm bản tường trình và gửi đơn kiến nghị đến Công an xã Quỹ Nhất, đề nghị xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 29/8, đại diện Công an xã Quỹ Nhất cho biết đơn vị đã tiếp nhận kiến nghị của gia đình và đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc. Bước đầu, Công an xã Quỹ Nhất xác định có xảy ra việc cháu P. bị hành hung; người được xác định có liên quan đến hành vi này là ông L.Đ.D. (SN 1980).

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến, mức độ thương tích cũng như các tình tiết liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo M.Đ - Vũ Quỳnh

Tiền phong

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