Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9
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Theo Nguyễn Hoàn 29-08-2026 - 17:17 PM |
Xã hội
Ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, bến phà Đồng Bài (đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng) giao thông thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc, tê liệt, tài xế và khách du lịch không phải xếp hàng chờ 3 - 4 tiếng để lên phà như những kỳ nghỉ trước đó.
Bến phà Đồng Bài (Hải Phòng) sáng 29/8.
Ngày đầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách du lịch ra đảo Cát Bà không nhiều, khác hẳn với khung cảnh tài xế, du khách xếp hàng dài từ bến phà ra trạm cáp treo như những kỳ nghỉ trước đó.
Ghi nhận của phóng viên sáng 29/8, tại bến phà Đồng Bài – Cái Viềng, thuộc đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) tình hình giao thông thông thoáng, không còn cảnh tài xế, du khách xếp hàng dài trong nhiều giờ để chờ lên phà ra đảo Cát Bà du lịch.
Khu vực đường dẫn xuống phà chỉ có khoảng 20 - 30 ô tô và một số người điều khiển xe máy chờ phà. Mỗi khi phà cập bến, số lượng người và phương tiện này di chuyển nhanh chóng xuống phà nên không xảy ra tình trạng ùn ứ.
Đại diện ban quản lý bến phà Đồng Bài – Cái Viềng cho biết, lưu lượng phương tiện và khách du lịch sáng 29/8 chỉ nhỉnh hơn so với ngày thường, ít hơn nhiều so với ngày cao điểm dịp nghỉ lễ trước đó nên không có tình trạng ùn ứ, xếp hàng.
Nguyên nhân được cho là bến phà mới nâng cấp đường dẫn, hệ thống phà nâng cao năng lực vận chuyển, hoạt động hết công suất. Ngày đầu kỳ nghỉ lễ vào thứ Bảy, nhiều người sắp xếp công việc, lựa chọn xuất phát vào Chủ nhật ngày 30/8 để được vui chơi, nghỉ dưỡng trọn vẹn hết kỳ nghỉ.
Khu vực đường dẫn từ bến phà Đồng Bài hướng ra trạm cáp treo không còn cảnh hàng xe ô tô xếp hàng chờ lên phà.
Nhân viên hướng dẫn tài xế lái xe xuống phà ra Cát Bà.
Mỗi khi phà cập bến, phà mới có tải trọng gần 200 tấn, sức chứa tới khoảng 20 ô tô cá nhân hoặc 6 - 9 ô tô khách. Bến phà Đồng Bài dự báo, ngày 30 có thể bến phà sẽ phải chuyên chở lượng khách lớn do là ngày cao điểm nhất kỳ nghỉ lễ 2/9.
Theo Nguyễn Hoàn
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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