Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Đại diện ban quản lý bến phà Đồng Bài – Cái Viềng cho biết, lưu lượng phương tiện và khách du lịch sáng 29/8 chỉ nhỉnh hơn so với ngày thường, ít hơn nhiều so với ngày cao điểm dịp nghỉ lễ trước đó nên không có tình trạng ùn ứ, xếp hàng.