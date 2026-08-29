Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc, miền Trung sắp đón một đợt mưa rất lớn

| | Xã hội

Bắt đầu từ đêm 30/8, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to, có nơi vượt 180mm. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 31/8. Nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi

Ngày hôm nay (29/8), khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 7h-15h hôm nay có nơi vượt 60mm như Dào San 3 (Lai Châu) 76.4mm, Hồ Thầu (Cao Bằng) 67.8mm, Phú Hưng (Cà Mau) 168.2mm, Túc Trưng (Đồng Nai) 60.2mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm 29/8, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Miền Bắc, miền Trung sắp đón một đợt mưa rất lớn- Ảnh 1.

Miền Bắc có thể đón mưa rất to trong ngày 31/8.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, khu vực Thanh Hóa đến Huế cũng hứng chịu mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Thủ đô Hà Nội trong chiều và tối nay có thể xuất hiện mưa rải rác từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo từ đêm 30 và ngày 31/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, hai ngày 1-2/9, miền Bắc ít mưa, hửng nắng, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời dịp lễ 2/9. Khu vực Thanh Hoá đến Huế vào ngày 2/9, mưa cũng giảm, trời nắng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân đi máy bay cần biết

Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân đi máy bay cần biết Nổi bật

Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam

Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam Nổi bật

Công an TPHCM khuyến cáo phòng cháy dịp nghỉ lễ 2/9

Công an TPHCM khuyến cáo phòng cháy dịp nghỉ lễ 2/9

18:24 , 29/08/2026
Xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym Ninh Bình

Xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym Ninh Bình

17:40 , 29/08/2026
Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9

17:17 , 29/08/2026
Khám xét 3 địa điểm, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y chứa chất cấm: Bắt tạm giam Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Kim Thoa

Khám xét 3 địa điểm, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm thuốc đông y chứa chất cấm: Bắt tạm giam Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Kim Thoa

15:37 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên