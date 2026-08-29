Công an TPHCM khuyến cáo phòng cháy dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đưa ra các khuyến cáo nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khuyến cáo của Công an TPHCM.

Theo PC07, những ngày nghỉ lễ, nhu cầu vui chơi, giải trí, đi lại và sử dụng điện tại nhà ở, cơ sở kinh doanh, dịch vụ thường tăng cao. Trong khi đó, nhiều gia đình đóng cửa, đi chơi hoặc về quê dài ngày, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ nếu các thiết bị điện, nguồn lửa và nguồn nhiệt không được kiểm tra kỹ.

Đối với hộ gia đình, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện, bếp và khu vực thờ cúng; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi ra khỏi nhà, cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, khóa van gas và kiểm tra toàn bộ khu vực có nguy cơ phát sinh cháy.

Người dân không nên sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện và các thiết bị dùng pin qua đêm hoặc khi không có người giám sát. Mỗi gia đình cần chuẩn bị phương tiện chữa cháy ban đầu; sắp xếp đồ đạc, phương tiện bảo đảm không che chắn hoặc cản trở cửa ra vào, cầu thang và lối thoát nạn.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, PC07 đề nghị người đứng đầu tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC trước khi nghỉ lễ; ngắt nguồn điện tại những khu vực không sử dụng, quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt và bố trí lực lượng trực theo quy định. Các phương tiện, hệ thống báo cháy và chữa cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm hoạt động khi có sự cố.

Tại trung tâm thương mại, khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn hoặc địa điểm tập trung đông người, người dân cần chủ động quan sát, ghi nhớ vị trí cửa thoát nạn, cầu thang bộ và phương tiện chữa cháy. Khi có sự cố, phải bình tĩnh báo động, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện cháy, người dân cần báo ngay cho những người xung quanh, gọi số điện thoại 114 và cung cấp rõ địa chỉ, vị trí xảy ra sự cố. Việc chủ động kiểm tra, loại trừ nguy cơ ngay từ đầu được xác định là giải pháp quan trọng để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn.