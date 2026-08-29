Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Cháy nhiều gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo

| | Xã hội

Chiều 29/8, dãy gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo (Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra hoả hoạn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen cuồn cuộn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h ngày 29/8, người dân phát hiện có cháy tại gara ô tô số 68 Lê Quang Đạo. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra các gara xung quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, có tới 3-4 gara bị ảnh hưởng. Máy xúc được huy động để phá dỡ phục vụ công tác chữa cháy.

Hà Nội: Cháy nhiều gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo- Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng lên kèm theo khói cuồn cuộn. (Ảnh: Mạng xã hội)

Hà Nội: Cháy nhiều gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo- Ảnh 2.

Hà Nội: Cháy nhiều gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Hà)

Hà Nội: Cháy nhiều gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo- Ảnh 4.

Bên trong một gara bị cháy. (Ảnh: Thanh Hà)

Lực lượng cảnh sát được điều động bảo đảm an ninh trật tự. Khu vực bên ngoài đường Lê Quang Đạo ùn dài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân đi máy bay cần biết

Thông tin quan trọng trên VNeID, tất cả người dân đi máy bay cần biết Nổi bật

Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam

Đêm 28/8, dòng xe rời Hà Nội vẫn nối dài ở cửa ngõ phía Nam Nổi bật

Miền Bắc, miền Trung sắp đón một đợt mưa rất lớn

Miền Bắc, miền Trung sắp đón một đợt mưa rất lớn

18:59 , 29/08/2026
Công an TPHCM khuyến cáo phòng cháy dịp nghỉ lễ 2/9

Công an TPHCM khuyến cáo phòng cháy dịp nghỉ lễ 2/9

18:24 , 29/08/2026
Xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym Ninh Bình

Xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym Ninh Bình

17:40 , 29/08/2026
Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9

17:17 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên