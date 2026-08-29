Hà Nội: Cháy nhiều gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo
Chiều 29/8, dãy gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo (Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra hoả hoạn. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen cuồn cuộn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h ngày 29/8, người dân phát hiện có cháy tại gara ô tô số 68 Lê Quang Đạo. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra các gara xung quanh.
Theo ghi nhận của phóng viên, có tới 3-4 gara bị ảnh hưởng. Máy xúc được huy động để phá dỡ phục vụ công tác chữa cháy.
Lực lượng cảnh sát được điều động bảo đảm an ninh trật tự. Khu vực bên ngoài đường Lê Quang Đạo ùn dài.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
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