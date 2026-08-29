Hà Nội: Cháy nhiều gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14h ngày 29/8, người dân phát hiện có cháy tại gara ô tô số 68 Lê Quang Đạo. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra các gara xung quanh.

Theo ghi nhận của phóng viên, có tới 3-4 gara bị ảnh hưởng. Máy xúc được huy động để phá dỡ phục vụ công tác chữa cháy.

Ngọn lửa bùng lên kèm theo khói cuồn cuộn. (Ảnh: Mạng xã hội)

Lực lượng chức năng tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Hà)

Bên trong một gara bị cháy. (Ảnh: Thanh Hà)

Lực lượng cảnh sát được điều động bảo đảm an ninh trật tự. Khu vực bên ngoài đường Lê Quang Đạo ùn dài.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.