Những điểm đến mới lạ, miễn phí du khách nên ghé khi thăm Huế dịp nghỉ lễ 2/9

Cách cầu Trường Tiền khoảng 15 km, làng chài Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền, TP Huế) đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về sinh kế. Đây hiện cũng đang là điểm du lịch mới nổi thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Từ một vùng ven đầm phá Tam Giang vốn chỉ quen với nghề đánh bắt thủy sản, làng chài Ngư mỹ Thạnh đang bứt phá biến một làng nghề thành điểm đến du lịch cộng đồng nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách ghé thăm và trải nghiệm, trong đó có cả những du khách nước ngoài.

Những nét sinh hoạt gắn liền với đời sống sông nước của người dân như thả lừ, đổ đò hay chèo thuyền qua rừng bần chua đang trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với phá Tam Giang. Việc kết hợp nét văn hóa sinh kế truyền thống cùng ẩm thực hải sản tươi sống tại chỗ đang tạo nên thương hiệu du lịch trải nghiệm riêng biệt cho vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á.

Điều giữ chân du khách đến với Ngư Mỹ Thạnh không phải là cảnh sắc mà người dân biến sinh hoạt hàng ngày thành trải nghiệm cho du khách, giúp người dân vừa có thêm sinh kế, vừa góp phần gìn giữ hệ sinh thái đầm phá.

Những năm gần đây, công viên 2 bờ sông Hương đang là điểm đến được du khách, đặc biệt là giới trẻ ưa chuộng. Còn gì lý tưởng hơn khi buổi chiều hè ngồi giữa những thảm cỏ xanh ngắt, rợp bóng cây và ngắm dòng sông Hương lững lờ. Chỉ mất vài phút di chuyển ra công viên đoạn đoạn cầu Trường Tiền, Phú Xuân hay khu vực Nghinh Lương Đình hướng về cầu Dã Viên, Nguyễn Hoàng là có thể hòa mình vào không gian thoáng đãng, lộng gió ngay giữa lòng thành phố Huế.

Điểm du lịch xanh ở đôi bờ sông Hương mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào bầu không khí thư thái, nhộn nhịp nhưng vẫn giữ trọn nét trầm mặc vốn có của thành phố di sản. Không chỉ là nơi nghỉ chân, nơi đây còn là góc “săn ảnh” quen thuộc của nhiều du khách để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, lưu giữ nét bình yên rất riêng của đất cố đô.

Không chỉ là cơ sở giáo dục nổi tiếng, Trường THPT Chuyên Quốc học Huế cũng là một trong những điểm du lịch miễn phí nổi tiếng ở cố đô Huế. Được thành lập năm 1896, đây là một trong những ngôi trường trung học phổ thông lâu đời nhất Việt Nam. Không chỉ sở hữu kiến trúc cổ kính và cẩn sắc yên bình, ngôi trường còn ghi dấu ấn là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước, tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua hơn một thế kỷ, các dãy phòng học tại đây vẫn giữ trọn nét kiến trúc Pháp đặc trưng với sắc đỏ thắm, họa tiết trang trí tinh xảo cùng hệ thống cửa vòm cổ kính. Sự kết hợp giữa không gian hoài cổ và giá trị lịch sử biến nơi đây thành tọa độ “check-in” quen thuộc, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách thập phương tìm đến thưởng ngoạn, chụp ảnh kỷ niệm.

Chùa Thiên Mụ từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của du lịch di sản Huế.Thế nhưng, ở đây không chỉ có di sản mà còn có cả những trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị.

Còn gì thú vị hơn khi sau khi lên đồi Hà Khê thăm chùa Thiên Mụ du khách lại xuống ngồi dưới bến thuyền ven sông và thưởng thức một ly tào phớ (chè đậu hũ) tươi mát và cùng thả hồn vào mây chiều bảng lạng hay ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy in bóng xuống dòng Hương Giang.

Đến Huế kỳ kỷ lễ sắp tới, du khách trong nước sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ngoài ra, đến Huế dịp này, du khách còn được xem các nghệ sĩ hàng đầu biểu diễn tại Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Trong đêm nhạc đầu tiên ngày 30/8 với chủ đề “Di sản thức giấc” sẽ tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam qua sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Đêm nhạc này sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox.

Đêm thứ hai vào tối 1/9 mang chủ đề “Di sản hội nhập” tập trung vào âm nhạc điện tử quốc tế với sự góp mặt của DJ VinJaz, Hoàng Rapper, Triple D... cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế như DJ VANDAL ROCK (Hàn Quốc), DJ DETERMIND (Pháp). Điểm nhấn của đêm diễn này sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hùng MasterD, chủ nhân của ca khúc “Secret” đang viral trên mạng.