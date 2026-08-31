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Lệnh bắt Lê Văn Phong 56 tuổi

| | Xã hội

Lê Văn Phong được đối tượng tại Campuchia gọi điện thoại đề nghị Phong qua Việt Nam để đón 01 người đàn ông và đưa sang Campuchia bằng đường sông.

Ngày 28/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Phong (sinh năm 1970, hiện cư trú tại thành phố Phnôm Pênh, Campuchia) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”

Quá trình điều tra xác định: Ngày 12/8/2026, Lê Văn Phong được đối tượng tại Campuchia gọi điện thoại đề nghị Phong qua Việt Nam để đón 01 người đàn ông và đưa sang Campuchia bằng đường sông. Mặc dù biết người này không có giấy tờ tùy thân và xuất cảnh trái phép nhưng Phong vẫn nhận lời.

Cùng ngày, Phong di chuyển từ Campuchia đến khu vực ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang để đón người. Đến khoảng 08 giờ ngày 13/8/2026, Phong đưa người đàn ông đến bờ sông gần biên giới Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lệnh bắt Lê Văn Phong 56 tuổi- Ảnh 1.

Bị can Lê Văn Phong (giữa) - Ảnh: Công an An Giang

Ngày 22/8/2026, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Cùng ngày, Viện Kiểm sát khu vực 15 tỉnh An Giang quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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