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Biker Út Lụi 299 tử vong sau tai nạn giao thông ở Nha Trang

| | Xã hội

Biker nổi tiếng Út Lụi 299 (Nguyễn Văn Út) tử vong tại chỗ sau khi lái xe phân khối lớn, tự gây tai nạn trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0h ngày 30/8, tại Km1450+100 Quốc lộ 1A, khu vực cạnh trạm điện thuộc xã Vĩnh Phương cũ.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Út (Út Lụi 299; SN 1978, trú tại TP.HCM) lái xe mô tô phân khối lớn hiệu Kawasaki ZX10R, biển số 59A3-052.46, đi theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến khu vực trên, do không chú ý quan sát, ông Út tự gây tai nạn và tử vong tại chỗ.

Biker Út Lụi 299 tử vong sau tai nạn giao thông ở Nha Trang- Ảnh 1.

Biker Út Lụi 299 tử vong khi đang chạy xe phân khối lớn ở Nha Trang.

Út Lụi 299 được biết đến là một người chơi mô tô phân khối lớn lâu năm và là cái tên có tiếng trong cộng đồng biker tại Việt Nam.

Biệt danh “Út Lụi 299” gắn với hình ảnh ông lái xe mô tô phân khối lớn ở vận tốc tối đa 299 km/h - giới hạn tốc độ điện tử của nhiều dòng xe thể thao. Đây cũng là con số thường được nhắc đến khi cộng đồng biker nói về ông và những hành trình di chuyển đường dài bằng mô tô.

Trên mạng xã hội, nhiều người trong cộng đồng chơi xe chia sẻ hình ảnh, kỷ niệm về Út Lụi 299 và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của biker này.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

MINH MINH/ VTC News

VTC News

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