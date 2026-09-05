Đường phố Hà Nội thông thoáng trong khai giảng

Ngoài công tác phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự trước khu vực cổng trường, lực lượng chức năng kết hợp với việc tuyên truyền trực tiếp theo hình thức phát tờ rơi nhằm tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với phụ huynh và học sinh, nhất là trong những ngày đầu năm học mới.