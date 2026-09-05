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Đường phố Hà Nội thông thoáng trong khai giảng

| | Xã hội

Sáng 5/9, giao thông trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô thông thoáng, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an có mặt từ sớm phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cổng trường học nơi diễn ra lễ khai giảng.

Sáng 5/9, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh bước vào khai giảng năm học 2026-2027, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước.

Ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng cùng ngày, lưu lượng người và phương tiện có tăng trên một số tuyến đường gần trường học.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở đồng loạt triển khai phương án phân luồng, điều tiết tại các tuyến, nút giao trọng điểm và khu vực trường học phục vụ lễ khai giảng năm học mới.

Việc bố trí lực lượng từ sớm góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh đến trường dự lễ khai giảng.

Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện di chuyển, nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ đúng nơi quy định, không tập trung dưới lòng đường, đồng thời hỗ trợ học sinh qua đường, vào trường an toàn.

Ngoài công tác phân luồng, bảo đảm an ninh trật tự trước khu vực cổng trường, lực lượng chức năng kết hợp với việc tuyên truyền trực tiếp theo hình thức phát tờ rơi nhằm tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với phụ huynh và học sinh, nhất là trong những ngày đầu năm học mới.

Lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự tại cổng trường THCS Ba Đình trên đường Nguyễn Trường Tộ.

Lực lượng Công an bảo đảm ANTT tại cổng trường THCS Trần Duy Hưng (Yên Hòa, Hà Nội)

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại cổng trường nhiều phụ huynh để phương tiện dưới lòng đường, vỉa hè đưa con vào trường.

Trên tuyến đường Lò Đúc, nhiều phụ huynh để xe chiếm 1/2 lòng đường dẫn đến ùn ứ phương tiện.

Bên cạnh đó, nhiều xe ô tô dừng đỗ gần cổng trường khiến lòng đường bị thu hẹp.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, phụ huynh khi đưa con đến trường chủ động thời gian, lộ trình di chuyển, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để bảo đảm cho các em có một lễ khai giảng an toàn, thuận lợi.

Theo Thanh Hà - Phùng Linh

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