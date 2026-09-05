Khởi tố, bắt giam hung thủ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Chiều tối 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện KSND thành phố Đồng Nai phê chuẩn.

Nguyễn Đức Anh tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Anh được xác định là nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến chị H.T.M. (36 tuổi) cùng hai con là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) tử vong. Chồng chị M. là anh N.V.Q. (40 tuổi) bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc Nguyễn Đức Anh có tình cảm với P.A. nhưng bị từ chối. Sau đó, đối tượng nảy sinh ý định trả thù gia đình bạn gái.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 2/9, Đức Anh tham gia cuộc nhậu cùng khoảng 7 người tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong lúc trò chuyện, Đức Anh nói về việc bạn gái đòi chia tay và có ý định trả thù nhưng được những người trong nhóm can ngăn.

Con hẻm xảy ra vụ án. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người bạn chở đến khu vực ấp Bùi Chu với lý do đến nhà một người quen để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Trên đường đi, Đức Anh yêu cầu người bạn chở về phòng trọ ở phường Hố Nai lấy đồ. Tại đây, đối tượng lấy một thanh kiếm Nhật và một con dao rồi cất vào người.

Khi đến khu vực nhà bạn gái, Đức Anh yêu cầu người bạn chạy xe quanh khu vực để quan sát. Phát hiện ông Đ.V.R., cha của P.A., đi làm về, Đức Anh nói muốn xử lý người này. Người bạn tiếp tục can ngăn và chở Đức Anh trở về phòng trọ.

Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh tiếp tục điều khiển xe máy, mang theo dao và đeo khẩu trang quay lại khu vực nhà bạn gái.

Đối tượng đỗ xe phía sau nhà rồi tìm cách trèo qua khu vực nhà hàng xóm để tiếp cận nhà ông R. nhưng bị phát hiện, xua đuổi.

Chiếc xe chở 3 nạn nhân rời con hẻm về quê nhà Nghệ An để an táng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Không từ bỏ ý định, Đức Anh tiếp tục tìm cách di chuyển qua mái nhà kế bên để đột nhập. Khi xuống tầng trệt nhà anh N.V.Q., đối tượng bị anh Q. phát hiện và tri hô. Đức Anh sau đó dùng dao tấn công khiến anh Q. bị thương nặng.

Anh Q. tìm cách chạy ra ngoài kêu cứu nhưng tiếp tục bị đối tượng truy đuổi. Sau khi anh Q. gục xuống, Đức Anh quay vào bên trong căn nhà.

Tại đây, đối tượng tiếp tục tấn công chị M. là vợ anh Q. cùng hai con của nạn nhân đang ngủ trong phòng. Hậu quả, 3 người tử vong.

Sau khi gây án, Đức Anh mở cửa và bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Nghi phạm cũng thừa nhận đã sử dụng hung khí gây án.

Hiện anh N.V.Q. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án và các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.