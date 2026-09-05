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Tìm người bị lừa mua vé The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift trên mạng

| | Xã hội

Công an Hà Nội đang tìm bị hại khi mua vé chương trình ca nhạc The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift trên mạng xã hội do Trần Khánh Vy bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vé chương trình ca nhạc qua mạng xã hội.

Ngày 7/8/2026, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Khánh Vy (SN 2003; trú tại khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.HCM) để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trần Khánh Vy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2023, Trần Khánh Vy đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vé chương trình ca nhạc The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift trên mạng xã hội.

Quá trình điều tra xác định, ngoài việc bán vé chương trình ca nhạc của ca sĩ Taylor Swift, Trần Khánh Vy còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán nhiều loại vé chương trình ca nhạc khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại liên quan hành vi nêu trên liên hệ với điều tra viên Phạm Đình Lập, số điện thoại 0912641486, hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Minh Tuệ/VTC News

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