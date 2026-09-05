Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai phát hiện nhân viên Giao Hàng Nhanh Trần Công Hải SN 1981 báo ngay cho công an

| | Xã hội

Quá trình xác minh xác định Trần Công Hải là người trực tiếp liên quan đến vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 4/9/2026 cho biết đang giải quyết đơn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh.

Theo đó, công ty này tố giác nhân viên Trần Công Hải (sinh năm 1981; nơi thường trú: Tổ dân phố Nhật Tảo 4, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có dấu hiệu tham ô tài sản của công ty xảy ra vào ngày 17/4/2023 tại số 1 ngõ 374 Âu Cơ, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Quá trình xác minh xác định Trần Công Hải là người trực tiếp liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, hiện Trần Công Hải không có mặt tại địa phương, chưa xác định được nơi ở hiện nay.

Nhân viên Trần Công Hải - Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm người đối với Trần Công Hải.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Trần Công Hải, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (qua Thiếu tá Trịnh Hoàng Anh, cán bộ điều tra, số điện thoại: 0912.139.168) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản Nổi bật

Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động

Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động Nổi bật

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong khai giảng

Đường phố Hà Nội thông thoáng trong khai giảng

11:11 , 05/09/2026
Khởi tố, bắt giam hung thủ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt giam hung thủ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

10:52 , 05/09/2026
Nhắc nhở nhóm hát karaoke gây ồn ào, thanh niên bị đánh hội đồng: Camera ghi lại được gì?

Nhắc nhở nhóm hát karaoke gây ồn ào, thanh niên bị đánh hội đồng: Camera ghi lại được gì?

10:27 , 05/09/2026
Chính thức từ 5/10/2026: Người cao tuổi thuộc trường hợp này được nhận 1,62 triệu đồng/tháng

Chính thức từ 5/10/2026: Người cao tuổi thuộc trường hợp này được nhận 1,62 triệu đồng/tháng

10:00 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên