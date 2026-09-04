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Kiểm tra phòng trọ số 41, công an bắt giữ Châu Phi Hổ SN 1974

| | Xã hội

Khi phát hiện lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, đối tượng Châu Phi Hổ có biểu hiện tìm cách tẩu tán tang vật nhưng không kịp.

Công an Thành phố Cần Thơ ngày 31/8/2026 cho biết, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Vị Thanh kịp thời phát hiện, bắt quả tang 04 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tệ nạn và tội phạm ma túy tại cơ sở.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 26/8/2026, Công an phường Vị Thanh tiếp nhận nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân tại khu vực 4, phường Vị Thanh có một số đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn.

Kiểm tra phòng trọ số 41, công an bắt giữ Châu Phi Hổ SN 1974- Ảnh 1.

Các đối tượng tại trụ sở Công an phường - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vị Thanh nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra đột xuất phòng trọ số 41 thuộc Nhà trọ Cô Thu tại khu vực 4, phường Vị Thanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 04 đối tượng đang có mặt trong phòng, gồm: Lại Thanh Minh, sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang (chủ thuê phòng); Trương Văn Dũng, sinh năm 1982, đăng ký thường trú tại khu vực 2, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Ngọc Dung, sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại khu vực 1, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ và Châu Phi Hổ, sinh năm 1974, đăng ký thường trú tại ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ.

Khi phát hiện lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, đối tượng Châu Phi Hổ có biểu hiện tìm cách tẩu tán tang vật nhưng không kịp và làm rơi xuống nền gạch 01 bọc nylon; bên trong chứa 13 bịch nylon được hàn kín chứa tinh thể không màu nghi là ma túy dạng đá.

Kiểm tra phòng trọ số 41, công an bắt giữ Châu Phi Hổ SN 1974- Ảnh 2.

Các đối tượng tại hiện trường (đối tượng Châu Phi Hổ áo màu trắng) - Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua đấu tranh bước đầu, Châu Phi Hổ khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá, được đối tượng mua về, sau đó phân chia thành nhiều bịch với các kích cỡ khác nhau nhằm bán kiếm lời và chia cho các đối tượng khác cùng sử dụng. Khi đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an phường Vị Thanh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ Nữ Mới

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