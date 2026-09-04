Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Quang Đạo được thăng quân hàm Thượng tướng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì và trao quyết định tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Quang Đạo. (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quyết định thăng quân hàm Thượng tướng là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của ông Lê Quang Đạo trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là sự khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam; là sự giao phó trọng trách lớn hơn trong việc cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, không để bị động, bất ngờ…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên; giữ vững, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.