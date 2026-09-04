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Điều động, bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

| | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí.

Ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. (Ảnh: MOIT)

Lãnh đạo Bộ Công Thương hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và bốn Thứ trưởng: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn, Phan Thị Thắng.

Cũng về công tác nhân sự, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên (53 tuổi), quê ở Hưng Yên. Ông có trình độ tiến sĩ Quản lý đất đai, thạc sĩ Nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai, cử nhân Kế toán, cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Ông Lê Trọng Yên giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khi Lâm Đồng sáp nhập với Đăk Nông và Bình Thuận hồi tháng 7/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mới và đảm nhiệm chức vụ này đến nay.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 7 Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên, Nguyễn Thị Phương Hoa.

Theo Luân Dũng

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