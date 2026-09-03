Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều động, bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Sở và 5 Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng UBND TP

| | Xã hội

Chủ tịch UBND thành phố Huế quyết định điều động, bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Sở và 5 Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.

Điều động, bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Sở và 5 Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng UBND TP- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Thành phố Huế Lê Trí Thanh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh: Chinhphu.vn/TP

Bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Sở và 5 Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng UBND TP

Sáng 3/9, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố Huế về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, Chủ tịch UBND Thành phố điều động bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 3/9/2026 đến ngày 2/9/2031.

Theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm ông Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại các quyết định số 2976, 2977, 2978 và 2979/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm các ông, bà: Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Thiên Bình, Dương Thị Thu Truyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, từ ngày 1/9/2026 đến ngày 31/8/2031.

Theo Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 28/8/2026, UBND Thành phố tiếp nhận ông Văn Anh Tuấn, Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đến công tác tại Văn phòng UBND TP. Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Huế. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 3/9/2026 đến ngày 2/9/2031.

Điều động, bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Sở và 5 Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng UBND TP- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND Thành phố Huế Lê Trí Thanh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ đối với bà Trần Thị Hoài Trâm - Ảnh: Chinhphu.vn

Tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, hiệu quả

Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Việc bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận cán bộ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và quá trình rèn luyện của từng đồng chí; vừa là sự ghi nhận của tổ chức, vừa đặt ra trách nhiệm lớn hơn trên cương vị mới.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị tập trung ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, hiệu quả. Đồng thời phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của thành phố trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, thể thao và du lịch.

Về công tác ngoại vụ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, trong bối cảnh tình hình đối ngoại quốc tế có nhiều thay đổi, yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác, đa phương hóa và thu hút đầu tư ngày càng cao, công tác đối ngoại cần tiếp tục được điều chỉnh, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của thành phố.

Đối với Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, bám sát hoạt động của lãnh đạo thành phố, bảo đảm công việc được xử lý kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Trung ương giao.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhận thức đầy đủ trách nhiệm, chủ động tự soi xét, khắc phục hạn chế, phát huy điểm mạnh; giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo PV

xaydungchinhsach

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn được trợ cấp 5 tháng lương mỗi năm, không bị trừ lương hưu

Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn được trợ cấp 5 tháng lương mỗi năm, không bị trừ lương hưu Nổi bật

7 ngày, phát hiện 122 trường hợp vi phạm quy định bay ở TPHCM

7 ngày, phát hiện 122 trường hợp vi phạm quy định bay ở TPHCM Nổi bật

An ninh siết chặt trước giờ tòa tuyên án 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10

An ninh siết chặt trước giờ tòa tuyên án 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10

11:44 , 03/09/2026
Vạch trần kịch bản lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội

Vạch trần kịch bản lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội

11:16 , 03/09/2026
63 phường, xã TPHCM trong phạm vi 'cấm bay'

63 phường, xã TPHCM trong phạm vi 'cấm bay'

10:53 , 03/09/2026
Lệnh khám xét, giữ người khẩn cấp với Đinh Văn Tú SN 1963

Lệnh khám xét, giữ người khẩn cấp với Đinh Văn Tú SN 1963

10:35 , 03/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên