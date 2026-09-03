Lệnh khám xét, giữ người khẩn cấp với Đinh Văn Tú SN 1963

Công an tỉnh Nghệ An ngày 3/9/2026 cho biết, Công an xã Tam Quang nhanh chóng truy xét, làm rõ 03 đối tượng trộm 17 con dê.

Trước đó, vào ngày 19/8/2026, Công an xã Tam Quang tiếp nhận tin báo của bà V. T. H. trú tại bản Tam Hương về việc bị kẻ gian trộm 17 con dê tại khu vực lán chăn nuôi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, rà soát địa bàn, phương tiện, tuyến giao thông và các đối tượng nghi vấn.

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, khu vực chăn nuôi xa khu dân cư, các đối tượng sử dụng xe ô tô thuê tự lái, di chuyển qua nhiều địa bàn và nhanh chóng tiêu thụ tài sản, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Công an xã Tam Quang triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an xã Quỳ Hợp, chỉ trong thời gian ngắn từng bước xác định 03 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: Đinh Văn Tú (sinh năm 1963), Đinh Văn Sơn (sinh năm 1998), cùng trú tại xã Quỳ Hợp và Tr. V. T. (sinh năm 2009) trú tại xã Minh Hợp.

03 đối tượng trộm cắp tài sản - Ảnh: Công an Nghệ An

Quá trình đấu tranh, xác định các đối tượng bàn bạc, thuê xe ô tô, chuẩn bị công cụ và thực hiện hành vi trộm cắp 17 con dê của gia đình bà H. vào đêm 15/8/2026, sau đó vận chuyển về địa bàn xã Quỳ Hợp bán với giá 32 triệu đồng.

Ngày 21/8/2026, Công an xã Tam Quang thi hành các biện pháp khẩn cấp theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với các đối tượng. Riêng Đinh Văn Tú - đối tượng chủ mưu, từng có tiền án, tiền sự, trong quá trình lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét, đối tượng không có mặt tại địa phương. Công an xã triển khai biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục và đến ngày 25/8/2026, Đinh Văn Tú đến Công an xã Quỳ Hợp đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Công an xã Tam Quang thu hồi được 05 con dê. Theo kết luận định giá, 17 con dê có tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.

Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tú, Đinh Văn Sơn và Tr. V. T. về hành vi “Trộm cắp tài sản”.