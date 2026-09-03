An ninh siết chặt trước giờ tòa tuyên án 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10

Ghi nhận từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực TAND TPHCM, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Việc kiểm soát người ra vào được siết chặt, chỉ những người có giấy tờ được cấp theo quy định mới được vào bên trong.