An ninh siết chặt trước giờ tòa tuyên án 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10
Theo Nguyễn Tiến - Tân Châu - Huế Xuân |
03-09-2026 - 11:44 AM |
Xã hội
Sáng 3/9, an ninh được siết chặt tại TAND TPHCM trước giờ tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, thu hút sự chú ý của dư luận.
Theo Nguyễn Tiến - Tân Châu - Huế Xuân
Tiền phong
Theo Tiền phong
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