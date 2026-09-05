Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an tìm bị hại của Trần Khánh Vy SN 2003

| | Xã hội

Công an Hà Nội tạm giữ Trần Khánh Vy để điều tra cáo buộc lừa đảo khi bán vé The Eras Tour Singapore của Taylor Swift và nhiều chương trình ca nhạc khác qua mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vé chương trình ca nhạc qua mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2023, Trần Khánh Vy (sinh năm 2003; thường trú tại Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán vé chương trình ca nhạc The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift trên mạng xã hội.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 07/8/2026, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Khánh Vy để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, ngoài việc bán vé chương trình ca nhạc của ca sĩ Taylor Swift, Trần Khánh Vy còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán nhiều loại vé chương trình ca nhạc khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hành vi nêu trên liên hệ với Điều tra viên Phạm Đình Lập, số điện thoại: 0912.641.486, hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi mới nhất liên quan đến thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9

Thay đổi mới nhất liên quan đến thẻ căn cước đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9 Nổi bật

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản

Thông báo quan trọng đến người thường xuyên có giao dịch chuyển khoản Nổi bật

Phá đường dây dùng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền

Phá đường dây dùng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền

15:28 , 05/09/2026
Vụ chở bệnh nhân 16km thu 9,5 triệu đồng: Tài xế và người mặc áo blouse xin lỗi, muốn khắc phục hậu quả

Vụ chở bệnh nhân 16km thu 9,5 triệu đồng: Tài xế và người mặc áo blouse xin lỗi, muốn khắc phục hậu quả

15:25 , 05/09/2026
Miền Bắc thời tiết đẹp trước khi mưa dông

Miền Bắc thời tiết đẹp trước khi mưa dông

14:59 , 05/09/2026
Từ cán bộ xuất sắc tập đoàn công nghệ thành 'bình phong' cho hệ thống Xôi lạc TV

Từ cán bộ xuất sắc tập đoàn công nghệ thành 'bình phong' cho hệ thống Xôi lạc TV

14:40 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên