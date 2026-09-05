Tham gia chạy bộ online rồi liên tục giao dịch chuyển khoản lên tới 130.629.000 đồng: Một công dân ở Đà Nẵng nhận thông báo "chuyển sai nội dung"

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua một chương trình đi bộ, chạy bộ trực tuyến được giới thiệu trên Facebook, một người dân tại Đà Nẵng đã bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ tham gia các nhiệm vụ trên mạng, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền 130.629.000 đồng.

Theo trình bày của nạn nhân, người này biết đến chương trình đi bộ, chạy bộ trực tuyến trên Facebook. Sau khi tham gia, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng mạng xã hội để trao đổi và thực hiện các nhiệm vụ. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu xét duyệt, chuyển tiền để tương tác với các sản phẩm, với cam kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tất toán và hoàn lại tiền.

Cảnh báo lừa đảo qua chương trình đi bộ, chạy bộ trực tuyến. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Tin tưởng vào những lời giới thiệu, nạn nhân lần lượt thực hiện theo hướng dẫn và chuyển tiền. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng thông báo nạn nhân đã chuyển sai nội dung, đồng thời yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để "khắc phục", nếu không sẽ không thể tất toán và nhận lại số tiền đã chuyển. Lo sợ không được hoàn tiền, nạn nhân tiếp tục làm theo yêu cầu. Đến khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, tổng số tiền đã chuyển lên tới 130.629.000 đồng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng, đây là thủ đoạn lừa đảo thường được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng. Ban đầu, đối tượng tạo lòng tin bằng những chương trình, nhiệm vụ trực tuyến có vẻ đơn giản, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển tiền để nhận hoa hồng hoặc được hoàn tiền. Khi nạn nhân đã chuyển một khoản tiền, đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do như sai nội dung chuyển khoản, lỗi hệ thống, cần xác minh hoặc phải nộp thêm tiền để "khắc phục", qua đó tạo tâm lý lo sợ, buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền để thực hiện các nhiệm vụ tương tác, nhận hoa hồng hoặc nhận hoàn tiền theo hướng dẫn của các tài khoản không rõ danh tính trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi đã chuyển tiền nhưng được thông báo có lỗi và phải chuyển thêm tiền mới được hoàn trả, người dân cần lập tức dừng giao dịch, bởi đây là dấu hiệu cảnh báo phổ biến của hành vi lừa đảo.

Người dân cũng cần thận trọng khi cài đặt các ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP và không thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của những tài khoản, cá nhân không rõ danh tính.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần bảo lưu đầy đủ tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.