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Kiểm tra nhà nghỉ Hoa Hồng, bắt giữ đôi nam nữ Y Tiểu Phương và Lê Hoàng Khang

| | Xã hội

Quá trình kiểm tra hành chính tại phòng số 4, nhà nghỉ Hoa Hồng, tổ công tác phát hiện 02 đối tượng đang thuê phòng.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 5/9/2026, cho biết, Công an xã Ia Khươl phối hợp với Công an xã Chư Păh tiến hành rà soát, xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Chư Păh.

Quá trình kiểm tra hành chính tại phòng số 4, nhà nghỉ Hoa Hồng thuộc làng Rơ Vai, xã Ia Khươl, Tổ công tác phát hiện 02 đối tượng đang thuê phòng gồm: Lê Hoàng Khang (SN 1994, trú Ấp 1, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và Y Tiểu Phương (SN 2005, trú làng Kon Măh, xã Ia Khươl).

Tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy, kết quả cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy Methamphetamine.

3 đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Gia Lai

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng Công an xác định: Để có tiền mua ma túy, Khang đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Chư Păh, sau đó bán lấy tiền mua ma túy và cùng Phương thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào tối 03/9/2026.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an xã Ia Khươl đã làm rõ và bắt giữ đối tượng A Duy (SN 2002, trú thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi), là đối tượng đã bán ma túy cho Khang khi đang lẩn trốn tại làng Kon Măh, xã Ia Khươl. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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