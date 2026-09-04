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Vụ kiện đất đai lớn nhất miền Trung: Yêu cầu chủ đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính

| | Bất động sản

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chỉ đạo liên quan đến 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, gồm Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt. Đây là những dự án kéo dài nhiều năm, với hàng nghìn khách hàng đòi quyền lợi.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty CP Bách Đạt An phải nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định để có cơ sở triển khai dự án, tránh khiếu kiện kéo dài.

Vụ kiện đất đai lớn nhất miền Trung: Yêu cầu chủ đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính- Ảnh 1.

Hiện trạng 1 trong 3 dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu tổ chức họp cổ đông để thống nhất phương án bố trí nguồn lực, huy động vốn hợp pháp hoặc hợp tác với doanh nghiệp có đủ năng lực nhằm thực hiện các dự án.

Đáng chú ý, chậm nhất trong tháng 10/2026, chủ đầu tư phải chứng minh đủ năng lực theo quy định đối với toàn bộ các dự án và gửi Sở Tài chính.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra năng lực tài chính của Công ty CP Bách Đạt An.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và kế hoạch của UBND thành phố.

Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp không hoàn thành hồ sơ hoặc không bảo đảm nguồn vốn, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nội dung liên quan.

Vụ tranh chấp bất động sản, khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) tại 3 dự án nói trên bắt đầu xảy ra từ năm 2019.

Vụ việc kéo dài đã khiến cho khoảng 1.000 khách hàng phải mệt mỏi theo đuổi các vụ kiện, các cuộc đối thoại để đòi quyền lợi ngay cả khi có các bản án của tòa các cấp tuyên.

Theo Nguyễn Thành

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