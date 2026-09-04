Việt Nam đang sở hữu một siêu công trình lớn nhất hành tinh giữa đại đô thị tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, lập kỳ tích thi công chỉ trong 10 tháng thay vì 2 năm như dự kiến

Ngày 19/8/2025, ﻿Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chính thức được khánh thành chỉ sau 10 tháng thi công. Đây là tổ hợp triển lãm có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 thế giới.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là mái vòm thép khổng lồ nặng tới 24.000 tấn, lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy xây thành Cổ Loa và được đặt tên là Nhà triển lãm Kim Quy. Công trình này có tổng diện tích gần 105.000 m2 (tương đương khoảng 10,5 ha), chiều cao đỉnh mái đạt 57 m, hiện được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh.

Ngay từ khâu thiết kế, mái vòm thép đã được đánh giá là một bài toán “siêu khó”. Không chỉ bởi kích thước đồ sộ cả về đường kính lẫn chiều cao, công trình còn trải qua 3 lần thay đổi kiến trúc trong quá trình thi công, buộc đội ngũ kỹ sư liên tục điều chỉnh phương án kết cấu.

Đáng chú ý, hạng mục mái vòm Kim Quy ban đầu được dự kiến cần khoảng 2 năm để hoàn thành. Sau đó, thời gian thi công được rút xuống 1,5 năm và cuối cùng chỉ còn 10 tháng. Tiến độ này được đánh giá là một “kỳ tích” trong lĩnh vực kết cấu thép.

Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 10 ha, chiều cao đỉnh mái 57m, được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh hiện nay.

Trên công trường, cẩu siêu trọng 500 tấn được vận hành liên tục. Hơn 100.000 nút cầu thép và bu lông cường độ cao được lắp đặt với yêu cầu độ chính xác cao, nhờ công nghệ quét laser 3D. Sai số tối đa được kiểm soát ở mức chỉ 3 mm – mức đặc biệt khắt khe với công trình quy mô lớn.

Quy mô nhân lực và thiết bị cũng được huy động ở mức lớn. Từ giai đoạn đầu, dự án đã có khoảng 500 kỹ sư, công nhân làm việc và đến cao điểm lên tới khoảng 3.000 người. Khoảng 800-1.000 máy móc, thiết bị từ nhiều địa phương được huy động, tổ chức thi công liên tục 3 ca mỗi ngày.

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu áp dụng nhiều giải pháp kết cấu. Hệ cột I rỗng giúp giảm tải trọng nhưng vẫn bảo đảm độ cứng; cột trung tâm dạng ống thép tròn đóng vai trò trục chịu lực. Hệ giàn không gian R60-R180 kết hợp dầm vòng và giằng chéo, được thiết kế để kết cấu có khả năng chịu gió cấp 12 và động đất cấp 7.

Các cấu kiện của công trình đều có kích thước lớn, trong đó cột thép có đường kính 2,4 m, dầm thép kích thước 3 x 6 m vượt nhịp hơn 100 m. Dù có tải trọng lên tới hàng tấn, các cấu kiện vẫn phải được lắp dựng với độ chính xác rất cao.

Không chỉ sở hữu Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích triển lãm trong nhà hơn 304.000 m2 và khoảng 200.000 m2 diện tích triển lãm ngoài trời. Tổ hợp gồm 9 khối triển lãm trong nhà, mỗi khối rộng khoảng 10.000 m2, cùng sảnh chính rộng khoảng 7.000 m2; trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A) và 4 sân triển lãm ngoài trời.

Trong đó, sân triển lãm phía Bắc có sức chứa lên tới 50.000 người, được định hướng phục vụ các sự kiện âm nhạc, lễ hội quy mô lớn và các chương trình trình diễn công nghệ quốc tế.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia là một phần trong Vinhomes Global Gate, còn được biết đến với tên gọi Vinhomes Cổ Loa, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô khoảng 385 ha, tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu đô thị có khoảng 15.000 căn hộ, quy mô dân số hơn 37.000 người.

Cơ cấu sản phẩm gồm hơn 4.000 biệt thự đơn lập và nhà liền kề cao 4-5 tầng; 2 tòa chung cư cao 45 tầng với hơn 4.800 căn hộ. Ngoài ra, dự án có 14 công trình hỗn hợp gồm thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ ở, cao 45 tầng, cung cấp hơn 6.000 căn hộ.

Vinhomes Global Gate đang được triển khai đồng bộ trên quy mô lớn, từ hệ thống đường giao thông nội khu, cảnh quan, các khu nhà thấp tầng cho tới những công trình thương mại – dịch vụ.

Nằm trên trục đường Trường Sa, Vinhomes Global Gate có vị trí kết nối với khu vực trung tâm Hà Nội và các đầu mối giao thông quan trọng. Từ đây có thể kết nối tới sân bay quốc tế Nội Bài cũng như các tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Điểm đáng chú ý của Global Gate là mô hình phát triển không chỉ tập trung vào nhà ở mà còn tích hợp hệ thống thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí và các công trình công cộng quy mô lớn.

Trong đó, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia rộng khoảng 90 ha được xác định là hạt nhân của toàn khu. Xung quanh là tổ hợp khách sạn quốc tế 5 sao và văn phòng hạng A; theo giới thiệu của Vinhomes, khách sạn được định hướng vận hành bởi thương hiệu quốc tế Marriott.

Một công trình đáng chú ý khác là Vincom Mega Mall với diện tích hơn 3 ha. Khu đô thị đồng thời được quy hoạch hệ thống trường học, cơ sở y tế, công viên và không gian mặt nước.

Theo giới thiệu của Vinhomes, tổng diện tích cây xanh và mặt nước tại Global Gate vào khoảng 40 ha. Đây là một trong những cấu phần quan trọng trong định hướng phát triển khu đô thị gắn với thương mại, dịch vụ và không gian sống xanh.

Phối cảnh dự án Vinhomes Global Gate.

Vinhomes Global Gate còn được định hướng trở thành điểm đầu của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo phương án được đề xuất, tuyến có điểm đầu tại vị trí Trung tâm Triển lãm Việt Nam và điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Tuyến đi qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, thuộc Tập đoàn Vingroup, triển khai. Tuyến đường sắt có quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, chiều dài khoảng 121 km.

Tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội khoảng 120 km/h. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc từ Hà Nội đến Hạ Long dự kiến được rút xuống còn khoảng 23 phút.