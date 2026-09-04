Ngôi nhà bên hồ mở cửa đón sương sớm và gió mát

Thay vì san phẳng khu đất để tạo một mặt bằng đồng nhất, các khối kiến trúc đơn giản được điều chỉnh cao độ theo công năng và địa hình có sẵn. Cách bố trí này giúp ngôi nhà thích ứng với triền đồi, đồng thời tạo điều kiện để các không gian sinh hoạt duy trì mối liên hệ với cảnh quan xung quanh.

Hầu hết khu vực sinh hoạt chính đều hướng về phía Đông, nơi có hồ nước rộng dưới chân đồi. Đây cũng là hướng ngôi nhà đón ánh nắng buổi sáng và những luồng gió từ mặt hồ. Khối trung tâm gồm phòng khách và bếp ăn được nâng khỏi mặt đất, nhờ đó khoảng vườn phía dưới vẫn có sự kết nối từ trước ra sau thay vì bị công trình chia cắt.

Một trong những điểm đáng chú ý của ngôi nhà là cách xử lý hai mặt Đông - Tây gần như đối lập. Ở phía Tây, nơi chịu nắng gay gắt, mặt tiền được thiết kế tương đối kín với hệ tường nhiều lớp. Giải pháp vừa hạn chế tác động của nắng nóng, vừa tạo sự riêng tư cho không gian bên trong.

Trải nghiệm thay đổi khi bước qua lớp mặt tiền kín đáo này. Phía sau cánh cửa, không gian mở rộng về phía Đông, hướng tầm nhìn ra hồ nước, đồi cây và bầu trời. Những khung cửa trở thành nơi đưa ánh sáng và cảnh quan vào bên trong, tạo nên sự thay đổi liên tục trong quá trình di chuyển qua ngôi nhà.

Sự tương phản giữa một phía khép kín và một phía rộng mở cũng tạo nên cách công trình ứng xử với điều kiện tự nhiên: hạn chế nắng nóng từ hướng Tây nhưng tận dụng ánh sáng buổi sớm, gió và tầm nhìn ở hướng Đông.

Không cần những hình thức kiến trúc phức tạp, ngôi nhà tìm kiếm trải nghiệm sống từ chính những gì khu đất vốn có. Mặt hồ, triền đồi, nắng sớm và những làn sương đặc trưng của vùng cao nguyên vì thế không chỉ là cảnh quan bao quanh, mà trở thành một phần của đời sống hàng ngày bên trong ngôi nhà.