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TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm cập nhật dữ liệu về đất đai

| | Bất động sản

Chiều 3-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, cho biết, từ ngày 1-9 đến 30-11, sở đặt mục tiêu chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia; phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ thửa đất đã có dữ liệu và thực hiện đồng bộ theo quy định.

Đây là khối lượng công việc rất lớn, thực hiện trong thời gian rất ngắn, vì vậy, lãnh đạo sở đề nghị các đơn vị tập trung làm sạch cơ sở dữ liệu hiện có.

Một thửa đất phải bảo đảm đầy đủ các nhóm thông tin cần thiết, trong đó có dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét. Các trường hợp thiếu thông tin, sai lệch thông tin người sử dụng đất phải được kiểm tra, đối chiếu và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với nhiệm vụ này, Sở NN-MT và Công an TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện.

Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị UBND phường, xã, đặc khu đảm bảo thời gian thực hiện đối với các hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền cấp xã từ ngày 1-7-2025 đến nay phải được rà soát, bổ sung thông tin, chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, hoàn thành trước ngày 15-9-2026.

Đối với các thửa đất đã có thông tin trên bản đồ địa chính nhưng chưa có thông tin đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cấp xã phải hoàn thành rà soát trước ngày 30-9-2026 và hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu trước ngày 30-10-2026.


Theo Thanh Hiền

Sài gòn giải phóng

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