Dự án Khu nhà ở Thuần Nghệ dang dở đến bao giờ?

Với “tiến độ” kéo dài gần 2 thập kỷ, hy vọng việc chủ đầu tư cam kết đưa dự án vào sử dụng trong quý IV-2027 sẽ được thực hiện đúng hẹn.

Nhiều diện tích tại Dự án Khu nhà ở Thuần Nghệ (phường Sơn Tây) chưa được xây dựng. Ảnh: Thiện Mỹ

Có mặt tại Khu nhà ở Thuần Nghệ, dễ nhận thấy sự tương phản giữa một số công trình đã hoàn thiện với nhiều khu đất trống, cỏ cây mọc um tùm. Một số công trình mới xong phần thô, chưa có người đến ở, khiến không gian khu vực vắng vẻ, hoang vu.

Theo hồ sơ, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành quyết định thu hồi đất thuộc địa bàn 2 phường Quang Trung và Lê Lợi, thành phố Sơn Tây (nay là phường Sơn Tây) để thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở Thuần Nghệ do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện dự kiến trong 2 năm 2008 và 2009. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, mãi đến tháng 11-2018, chủ đầu tư mới được bàn giao mốc giới ngoài thực địa.

Hiện trạng dự án tính đến tháng 3-2026 cho thấy, chủ đầu tư mới xây dựng 57/230 căn liền kề, 1/16 căn biệt thự; khoảng 2.300m² đất thương mại, dịch vụ tổng hợp chưa được đầu tư. Việc dự án chậm hoàn thành không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của những hộ đã mua đất, xây nhà hoặc đang sinh sống tại đây.

Một trong những vướng mắc đó là hiện nay vẫn còn 198,7m² đất của 3 hộ dân thuộc phạm vi dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và diện tích tại các ô LK6, LK8 đang bị tái lấn chiếm. Đồng thời, thêm một vấn đề phức tạp hơn là việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án chưa được hoàn tất.

Theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội được công bố mới đây, dự án phải rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính tại 5 thời điểm khác nhau, kéo dài từ thời kỳ thực hiện Luật Đất đai năm 2003. Từ năm 2023 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã nhiều lần đôn đốc Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Việt Nam VAI (Tổ chức tư vấn giá đất) khẩn trương xác định lại giá đất làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án, nhưng đến tháng 3-2026 vẫn chưa có kết quả.

Về nội dung này, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố diễn ra ngày 14-5-2026, chủ đầu tư đề nghị, cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, xác định tiền sử dụng đất bổ sung để chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án. Trước đó, chủ đầu tư cũng báo cáo và cam kết sau khi UBND thành phố có quyết định điều chỉnh gia hạn tiến độ đầu tư, công ty sẽ triển khai xây dựng trong quý I-2027, hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng trong quý IV-2027.

Xem xét toàn diện quá trình triển khai dự án, Đoàn kiểm tra liên ngành đề xuất, chủ đầu tư phải phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng và xử lý phần đất bị tái lấn chiếm trước quý IV-2026; cung cấp hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung và triển khai dự án theo cam kết. Các sở, ngành có trách nhiệm khẩn trương xác định nghĩa vụ tài chính; Thanh tra thành phố trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. UBND phường Sơn Tây chủ trì giải phóng mặt bằng, xử lý tình trạng tái lấn chiếm, đồng thời kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ của chủ đầu tư.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng phường Sơn Tây Phan Thị Minh Hạnh cho biết, sau nhiều lần UBND thị xã Sơn Tây (trước đây) có văn bản đôn đốc, chủ đầu tư đã chuyển nốt số tiền phục vụ giải phóng mặt bằng của 3 hộ dân. Đến nay, phường đã chỉ đạo các phòng, ban và tổ dân phố tuyên truyền vận động nhưng 2/3 hộ chưa đồng thuận, nên Chủ tịch UBND phường đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và đang hoàn thiện thủ tục để triển khai.

Đối với hộ còn lại đã có bản án của tòa án, song theo bản án phải điều chỉnh lại các chủ sử dụng đất, phương án bồi thường và tái định cư. UBND phường đang hướng dẫn các thành phần liên quan làm các thủ tục cần thiết và tổ chức việc chi trả tiền. Nếu các hộ không đồng thuận, phường sẽ thiết lập hồ sơ thực hiện cưỡng chế.

Cùng với việc xử lý các tồn tại kéo dài của dự án, điều quan trọng cần phải ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm thực hiện của các bên liên quan. Chỉ khi các vướng mắc được tháo gỡ, cam kết được thực hiện, từng nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, mốc quý IV-2027 mới có thể kết thúc sự dang dở kéo dài gần 2 thập kỷ của dự án.