Parkland 53 lỗ lũy kế gần 500 tỷ đồng

Công ty TNHH Parkland 53 (Parkland 53) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo 6 tháng năm 2026 (từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 30/6/2026).

Cụ thể, tính đến cuối kỳ báo cáo, vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ gần 805 tỷ đồng lên hơn 3.219 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 640 tỷ đồng lên hơn 3.478 tỷ đồng.

Bán niên 2026, Parkland 53 lỗ ròng gần 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi gần 27 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2026, Parkland 53 lỗ lũy kế hơn 497 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 12.389 tỷ đồng, gần gấp đôi so với con số cùng kỳ năm trước và gấp 3,8 lần vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân chủ yếu là do trong nửa đầu năm 2026, Parkland 53 phát sinh khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước 7.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng hơn 2.641 tỷ đồng và nợ phải trả khác gần 2.748 tỷ đồng.

Nói thêm về khoản nợ vay trái phiếu 7.000 tỷ đồng của Parkland 53, dư nợ này đến từ lô trái phiếu mã P5332601.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2027; các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố.

Phối cảnh dự án Lumière Riverside. Ảnh: CĐT

Đáng chú ý, ngày 29/6/2026- trước thời điểm phát hành lô trái phiếu mã P5332601 chỉ 1 ngày, Parkland 53 đã mang tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 15/6/2026 giữa doanh nghiệp này và Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Hưng Long (BĐS Hưng Long)... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

BĐS Hưng Long được thành lập vào tháng 5/2024; hoạt động chính trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng; gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội) 98%; Dương Đình Phú 1% và Trần Thị Huế 1%. Sau nhiều lần điều chỉnh, tại đăng ký thay đổi ngày 25/6/2026, BĐS Hưng Long có vốn điều lệ 6.520 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Trong số các cổ đông sáng lập của BĐS Hưng Long, Bất động sản Phương Đông Hà Nội được thành lập vào tháng 5/2019; vốn điều lệ ban đầu ở mức hơn 517 tỷ đồng; với 2 thành viên góp vốn là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (50%) và ông Phạm Quốc Nhật (50%).

Đến cuối tháng 3/2026, vốn điều lệ của Bất động sản Phương Đông Hà Nội ở mức 10.700 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Hồ Thanh Bảo 99,989% và Trần Thị Minh Hiếu 0,011%. Hai cổ đông này cũng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với chức danh lần lượt là Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc.

Ngày 30/6/2026, BĐS Hưng Long đã phát hành 70.000 trái phiếu mã HUL32601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu HUL32601 có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2027; lãi suất phát hành 10%/năm.

Quay trở lại với Parkland 53, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2015, trụ sở tại Tòa nhà ST Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Parkland 53 được biết đến là chủ đầu tư dự án khu nhà ở và trung tâm thương mại – văn phòng (phường An Khánh, TP.HCM), với tên thương mại Lumière Riverside. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn hợp tác kinh doanh BĐS Hưng Long triển khai dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 3/2024, vốn điều lệ của doanh nghiệp vẫn duy trì mức hơn 640,3 tỷ đồng; chủ doanh nghiệp thay đổi từ Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông sang Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real (Eastern Real). Tuy nhiên, người được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp này vẫn là bà Vũ Thị Phương Thu - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 1/2026, vốn điều lệ tăng mạnh lên hơn 3.478,3 tỷ đồng; phần thông tin chủ doanh nghiệp không được thể hiện, bà Phương Thu tiếp tục là người được ủy quyền 100% phần vốn góp tại Parkland 53.

Đáng chú ý, bà Phương Thu cũng là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và là cổ đông góp hơn 7.564,3 tỷ đồng, tương ứng nắm cổ phần chi phối tới 99,999% tại Eastern Real (theo công bố thay đổi giữa tháng 1/2026).

Bà Vũ Thị Phương Thu còn đang đứng tên và đại diện 100% phần vốn góp hơn 3.946 tỷ đồng (theo công bố thay đổi ngày 9/1/2026) tại Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 7/2008 với tên gọi trước đó là Công ty TNHH Khu liên hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Parkland.