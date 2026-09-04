Thành phố Xanh báo lãi ròng bán niên 2026 tăng đột biến, nợ gấp đôi vốn chủ sở hữu

Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh (Thành phố Xanh) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu báo cáo các chỉ tiêu tài chính cơ bản (hợp nhất) trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu ở mức gần 29.939 tỷ đồng, tăng 7.106 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu 6.690 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở thời điểm cuối kỳ báo cáo hơn 23.134 tỷ đồng.

Thành phố Xanh báo lãi ròng bán niên 2026 ở mức gần 8.091 tỷ đồng, tăng đột biến so với khoản lãi hơn 1.459 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 66.410 tỷ đồng, gấp 2,22 lần so với vốn chủ sở hữu và tăng 9.683 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ phải trả khác của doanh nghiệp tăng từ gần 55.767 tỷ đồng lên gần 65.163 tỷ đồng. Ngược lại, nợ vay ngân hàng "cải thiện" khi giảm từ 960 tỷ đồng về gần 772 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thành phố Xanh còn phát sinh khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 475 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Khoản dư nợ này đến từ lô trái phiếu TPX12601. Tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp mới chỉ phát hành được 500 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu. Đến ngày 21/7/2026, Tổ chức phát hành đã phát hành đủ 2.500 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2029, lãi suất kết hợp 12,5%/năm. Sau 18 tháng kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang lưu hành.

Về Thành phố Xanh, doanh nghiệp này được thành lập năm 2007, trụ sở tại TP.HCM. Tháng 11/2017, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên mức 6.850 tỷ đồng.

Theo BCTC quý II/2026 của Công ty CP Vinhomes, tính đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này ghi nhận Thành phố Xanh là công ty con mà Vinhomes sở hữu 100% tỷ lệ biểu quyết và 99,63% tỷ lệ lợi ích (trực tiếp và gián tiếp).

Hiện, bà Nguyễn Thục Hiền làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Phối cảnh dự án tại Điện Biên do Thành phố Xanh làm chủ đầu tư. Ảnh: Vingroup

Tháng 4/2026, Thành phố Xanh được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía tây bắc, tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Dự án có quy mô lên tới 228 ha, lớn nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong đó, tâm điểm là khu tổ hợp thể thao quy mô lớn với sân golf 18 hố rộng gần 87 ha. Ngoài ra còn có các công trình thương mại – dịch vụ - tiện ích như: khu thương mại – dịch vụ đẳng cấp, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống giáo dục liên cấp, trung tâm y tế, các không gian công cộng, công viên và mặt nước…

Quỹ đất có khoảng 9,9 ha được bố trí để phát triển nhà ở xã hội với các khối chung cư cao tối đa 8 tầng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 2.812 căn nhà ở thấp tầng, gồm 1.836 căn liền kề và 975 căn biệt thự; quy mô dân số vào khoảng 12.000 người.

Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 23.700 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 3.553 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn hợp pháp khác.