Sổ đỏ ghi đất LNK nhưng sử dụng làm đất ở, xử lý thế nào?

Tháng 3/1980, bố mẹ của bà Tuyết xây dựng nhà cấp 4; đóng thuế nhà, đất năm 1992 áp dụng cho đất ở và xây dựng.

Năm 1998, bố mẹ bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi LNK.

Năm 2006, nhận được Phiếu công khai thông tin hiện trạng nhà, đất của TPHCM, thửa đất trên được xác định là đất ở tại đô thị. Giấy xác nhận của UBND phường Tân Hưng ngày 25/11/2025 có ghi trong hồ sơ lưu trữ của UBND phường không có xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng tại thửa đất trên.

Bố mẹ bà Tuyết mất đã 13 năm, hiện nay gia đình đang làm hồ sơ đăng ký biến động và thừa kế. Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM - Chi nhánh số 7 không nhận hồ sơ đăng ký biến động, yêu cầu bà phải đến UBND phường Tân Hưng xin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đưa hồ sơ của gia đình bà vào khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai 2024, đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014.

Bà Tuyết hỏi, việc yêu cầu bà phải cung cấp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ UBND phường Tân Hưng, nhưng bà không được trả lời phạt hành vi vi phạm từ thời điểm nào, năm 1980 hay 2026 thì có đúng không?

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, điểm a, điểm e khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 137 và điểm b khoản 1 Điều 141 Luật Đất đai 2024 có được áp dụng cho hồ sơ của gia đình bà không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến chung như sau:

Theo nội dung phản ánh của bà thì thửa đất đã sử dụng vào mục đích đất ở từ năm 1980, đã đóng thuế nhà, đất ở và xây dựng từ năm 1992. Tuy nhiên, đến năm 1998 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất LNK.

Theo quy định tại điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai, trường hợp bà cho rằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 1998 cấp không đúng mục đích sử dụng đất thì bà gửi kiến nghị bằng văn bản đến UBND cấp xã nơi có đất. UBND cấp xã nơi có đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 7 Điều 152 Luật Đất đai.

Trường hợp UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ và xác định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất LNK năm 1998 là đúng quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp xem xét, giải quyết đối với trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai.

Đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin để bà được biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.



