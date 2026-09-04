Dòng tiền sẽ đổ về đâu sau đại quy hoạch phía Nam Hà Nội?

Khi quy hoạch dần hiện thực hóa, dòng tiền đầu tư cũng có xu hướng dịch chuyển sang các bất động sản thương mại có khả năng khai thác thực. Lúc này, các dự án nằm tại khu vực lõi của Đại đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội nhận được nhiều sự quan tâm nhờ lợi thế kết nối và tiềm năng vận hành thương mại.

Đại quy hoạch tạo thêm động lực cho khu Nam Hà Nội

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại khu Nam Hà Nội thời gian gần đây là tiến độ triển khai đồng loạt của nhiều dự án hạ tầng. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch và mở rộng không gian phát triển về phía Nam Thủ đô. Tính đến tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng tại Thường Tín và các khu vực lân cận được đẩy nhanh để phục vụ các dự án giao thông và đô thị. Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đã bước vào giai đoạn thi công, trong khi tuyến đường rộng 120 m kết nối tới Sân vận động VinFast cũng đang triển khai nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, từng bước hình thành trục giao thông mới của khu vực.

Ở quy mô liên vùng, Vành đai 4 tiếp tục triển khai các gói thầu xây lắp, kết nối Hà Nội với Hưng Yên và Bắc Ninh. Cùng với đó, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, trong khi cầu Mễ Sở và ga Ngọc Hồi được thúc đẩy theo lộ trình đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu Nam với trung tâm Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Song song với hạ tầng giao thông, Đại đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội cũng đang được triển khai. Khi các tuyến kết nối, hạ tầng đô thị và các dự án quy mô lớn cùng phát triển trong một giai đoạn, khu Nam Hà Nội có thêm điều kiện để thu hút cư dân, hoạt động thương mại và các loại hình dịch vụ.

Theo Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045, Hà Nội định hướng giãn khoảng 860.000 người từ khu vực nội đô sang các đô thị vệ tinh và các cực tăng trưởng mới. Quá trình này được kỳ vọng kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại và dịch vụ, góp phần hình thành các trung tâm phát triển mới tại khu Nam.

Khi hạ tầng và quy hoạch bước vào giai đoạn hiện thực hóa, dòng tiền đầu tư thường có xu hướng dịch chuyển từ các tài sản thiên về kỳ vọng tăng giá sang những sản phẩm có khả năng khai thác thực. Bởi khi cư dân bắt đầu hình thành và hoạt động thương mại dần sôi động, nhu cầu về mặt bằng kinh doanh, bán lẻ và dịch vụ cũng tăng theo. Những bất động sản thương mại có thể vừa khai thác dòng tiền từ hoạt động cho thuê, vừa hưởng lợi từ quá trình phát triển của khu vực thường được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong các chu kỳ hạ tầng mới.

Chính vì thế, sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông, quy hoạch giãn dân và Đại đô thị Thể thao Quốc tế đang tạo thêm tiền đề cho khu Nam Hà Nội. Bên cạnh vai trò là cửa ngõ kết nối của Thủ đô, khu vực này còn được định hướng phát triển thành không gian đô thị mới với hệ sinh thái cư dân, thương mại và dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

NAMMON Square đón đầu làn sóng dịch chuyển sau quy hoạch

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm vừa hưởng lợi từ quy hoạch, vừa có khả năng khai thác dòng tiền từ hoạt động thương mại, các dự án nằm trong vùng lõi của Đại đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội nhận được nhiều sự quan tâm. NAMMON Square là một trong số đó. Dự án nằm tại khu C của Đại đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội - khu vực đang tập trung nhiều hạ tầng giao thông và tiện ích quy mô lớn.

Sở hữu vị trí mặt Quốc lộ 1A đang được mở rộng, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến đường 120m dẫn tới Sân vận động VinFast - Trống Đồng, việc di chuyển từ NAMMON Square tới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ khoảng một km. Dự án cũng thuận lợi kết nối với ga Thường Tín, bến xe Nước Ngầm, các cụm công nghiệp và hệ thống làng nghề truyền thống phía Nam Hà Nội. Khi Vành đai 4, cầu Mễ Sở và các tuyến giao thông liên vùng tiếp tục hoàn thiện, khả năng kết nối của khu vực được mở rộng theo cả hướng nội đô và các tỉnh phía Bắc, phía Nam.

Tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 1A mở rộng 90 m, thuộc khu C — lõi giao thương của Đại đô thị Thể thao Olympic 9.200ha ( Ảnh chủ đầu tư)

Không gian phát triển của NAMMON Square không chỉ được tạo bởi hạ tầng giao thông. Dự án còn nằm trong Đại đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội - nơi định hướng phát triển đồng bộ về nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, thể thao và các tiện ích công cộng. Quá trình hình thành đại đô thị được kỳ vọng sẽ kéo theo sự gia tăng dân số cơ học, đồng thời tạo thêm nhu cầu về mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ phục vụ đời sống.

NAMMON Square được quy hoạch theo mô hình thương mại kết hợp không gian sống, hướng tới phục vụ đồng thời cư dân nội khu và khách từ bên ngoài. Với vị trí nằm trên các trục giao thông chính của khu vực, dự án có điều kiện tiếp cận cả lưu lượng giao thông liên vùng và cộng đồng cư dân sẽ hình thành trong Đại đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Trong bối cảnh khu Nam Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, chủ đầu tư lựa chọn thời điểm này để giới thiệu phân khu thương mại Vạn Tín - phân khu đầu tiên của NAMMON Square.

Phân khu Vạn Tín nằm tại cửa ngõ phía Bắc dự án, kết nối với Chợ Vồi, Công viên Nam Phong và hệ thống giao thông nội khu. Phân khu gồm 16 căn shophouse có diện tích từ 100 m² trở lên, được thiết kế theo hướng đa công năng, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh như bán lẻ, dịch vụ, văn phòng hoặc cho thuê.

Lợi thế về vị trí và quy hoạch giúp phân khu Vạn Tín đón trọn dòng giao thương.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc giới thiệu Vạn Tín ở giai đoạn hạ tầng và đại đô thị đang từng bước hình thành nhằm đón nhu cầu thương mại và dịch vụ khi cộng đồng cư dân trong khu vực phát triển trong thời gian tới.

NAMMON Square – Đón đầu hạ tầng, khai mở giá trị tương lai.

Chủ đầu tư: Ngọc Tín Holdings

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